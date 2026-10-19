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Resumen

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El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, mientras retiran a un manifestante durante un mitin de campaña en Hyder Warehouse, en Hendersonville, Carolina del Norte, el 19 de octubre de 2026. (Kenny Holston/The New York Times / AFP)
El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, mientras retiran a un manifestante durante un mitin de campaña en Hyder Warehouse, en Hendersonville, Carolina del Norte, el 19 de octubre de 2026. (Kenny Holston/The New York Times / AFP)
/ KENNY HOLSTON/THE NEW YORK TIMES
Por Agencia EFE

Un manifestante interrumpió este lunes a gritos un mitin electoral del vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, quien insinuó que se trataba de un “inmigrante ilegal” mientras el personal de seguridad lo desalojaba.

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