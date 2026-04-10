El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, aseguró este viernes antes de partir hacia Pakistán que confía en que las negociaciones de paz para poner fin a la guerra de Irán “serán positivas”, aunque añadió “ya veremos, por supuesto”.

“Tenemos muchas ganas de que comience la negociación”, afirmó Vance que se mostró moderadamente optimista sobre unas conversaciones que se producen en medio del frágil alto el fuego de dos semanas acordado entre Estados Unidos e Irán.

El vicepresidente estadounidense insistió que “si los iraníes están dispuestos a negociar de buena fe”, Washington estará “dispuesto a tenderles la mano” pero añadió: “Si intentan engañarnos, se darán cuenta de que el equipo negociador no es muy receptivo”.

Las negociaciones llegan en un momento delicado para la economía mundial, debido al aumento de los precios de los hidrocarburos tras el bloqueo por parte de Irán al paso de petroleros por el estrecho de Ormuz como represalia por los ataques estadounidenses e israelíes.

Precisamente, la apertura de esta vía, clave para el transporte del 20 % del petróleo mundial, será uno de los puntos clave de las negociaciones de Islamabad y que aspiran a poner punto final a la guerra que comenzó el 28 de febrero.

Una mujer pasa junto a un mural político en Teherán, Irán, el 8 de abril de 2026, tras el alto el fuego con Estados Unidos. (EFE/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH).

Vance también afirmó que Trump le dio a sus enviados especiales “algunas pautas bastante claras” sobre cómo debían desarrollarse las conversaciones, pero no concretó más detalles a los medios.

Otro de los puntos delicados en las negociaciones es el cumplimiento del alto el fuego y su interpretación real, con los ataques israelíes en el Líbano como punto de fricción.

Los líderes de Israel mostraron su intención de seguir atacando a Hezbolá en Líbano, a pesar de que Trump pidió al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, que redujera las operaciones en la zona.

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