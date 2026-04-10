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El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, habla durante una conferencia de prensa en Ereván, el 9 de febrero de 2026. (KAREN MINASYAN / AFP)
El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, habla durante una conferencia de prensa en Ereván, el 9 de febrero de 2026. (KAREN MINASYAN / AFP)
/ KAREN MINASYAN
Por Agencia EFE

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, aseguró este viernes antes de partir hacia Pakistán que confía en que las negociaciones de paz para poner fin a la guerra de Irán “serán positivas”, aunque añadió “ya veremos, por supuesto”.

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