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Resumen

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El vicepresidente de los Estados Unidos, JD Vance, durante la convención de mitad de mandato del Comité Nacional Republicano en el American Airlines Center de Dallas, Texas, el 10 de septiembre de 2026. (Brendan SMIALOWSKI / AFP)
El vicepresidente de los Estados Unidos, JD Vance, durante la convención de mitad de mandato del Comité Nacional Republicano en el American Airlines Center de Dallas, Texas, el 10 de septiembre de 2026. (Brendan SMIALOWSKI / AFP)
/ BRENDAN SMIALOWSKI
Por Agencia AFP

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, arremetió el jueves contra los demócratas y los calificó como el “partido del odio”, durante una convención de los republicanos de cara a las muy disputadas elecciones legislativas de noviembre.

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