El director de la CIA, Mike Pompeo, confirmó este jueves ante el Senado estadounidense que fue entrevistado por el fiscal especial Robert Mueller, a cargo de la investigación sobre la denominada trama rusa (Rusiagate).



El Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos sostiene este jueves la audiencia por la confirmación de Pompeo al frente del Departamento de Estado, en momentos en que las tensiones con Rusia y Siria se elevan a nuevos niveles y la disputa comercial con China amenaza con transformarse en una bola de nieve.



Ex congresista y jefe de la inteligencia estadounidense desde la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, Mike Pompeo es visto como "un halcón" de la política estadounidense, a favor de duras respuestas militares a los conflictos, en vez de trabajar con la diplomacia internacional.

El equipo del fiscal del Rusiagate solicitó una entrevista, indicó Pompeo. "He hablado con el fiscal especial Mueller. Me entrevistó. Fue una entrevista solicitada. Cooperé", agregó, en respuesta a las preguntas de los senadores. Sin embargo, el jefe de la inteligencia estadounidense no dará detalles sobre su encuentro con Mueller.



Él dice que ha cooperado con múltiples investigaciones en el pasado y cree que cuando las investigaciones están en curso, es mejor no hablar de ello.



Pompeo tampoco ha afirmado si el equipo que investiga el Rusiagate le pidió que no hablara públicamente sobre el contenido de la entrevista.



Robert Mueller, que busca determinar si hubo o no colusión entre Moscú y la campaña de Trump para perjudicar a la candidata rival Hillary Clinton, inculpó hasta ahora a 13 rusos por interferir en la carrera presidencial de 2016 y a otras seis personas, incluidos cuatro antiguos asesores o empleados de Trump.



Diplomacia, no guerra

Pompeo aseguró que se ser confirmado al frente del Departamento de Estado dará prioridad a la diplomacia para "lograr las políticas" del presidente Donald Trump, en lugar de "la guerra".



"Tengo la intención de trabajar para lograr las políticas del presidente con diplomacia, en lugar de enviar a nuestros jóvenes a la guerra", dijo Pompeo ante los senadores en su audiencia de confirmación.



Trazando un claro contraste con su predecesor Rex Tillerson, Pompeo dijo que promoverá la democracia y los derechos humanos, al tiempo que pone fin a vacantes “desmoralizantes” en el departamento de Estado.



"Si no lideramos los llamados a la democracia, prosperidad y derechos humanos en el mundo, ¿quién lo va a hacer?”, señaló en su discurso preparado al Senado. “Ninguna otra nación está equipada con la misma mezcla de poder y principios”, añadió.



Las declaraciones de Mike Pompeo el jueves ante la Comisión de Relaciones Exteriores del marcan la primera vez que los legisladores y el público oyen directamente del ex congresista sobre su enfoque diplomático y el papel del Departamento de Estado, si es confirmado para el puesto.



