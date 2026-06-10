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El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth. Foto: LOU BENOIST / AFP
El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth. Foto: LOU BENOIST / AFP
/ LOU BENOIST
Por Agencia AFP

El jefe del Pentágono, Pete Hegseth, advirtió este miércoles a Cuba que no compre o piense en utilizar armas que puedan suponer una amenaza contra Estados Unidos, durante una visita a la base militar estadounidense en la Bahía de Guantánamo.

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