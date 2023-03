Jeff Reitz es un hombre de California, Estados Unidos, que tiene 50 años y un Récord Guinness por haber visitado Disneyland 2995 días seguidos, entre 2012 y marzo de 2020. Como podrás darte cuenta, su aventura comenzó hace más de una década y aquí te vamos a contar todos los detalles.

En el año 2012, el protagonista de esta historia llegó a estar desempleado y se encontró con un pase anual de Disneyland, según informó CNN. Como tenía tiempo libre, decidió visitar el parque temático todos los días. Eventualmente, se animó a documentar la experiencia que vivía ahí para luego compartir fotos y videos virales en su cuenta de Instagram (@disney366_).

Debido a la pandemia de covid-19, Jeff Reitz tuvo que dejar de asistir a Disneyland. Lo bueno para él es que, cuando eso pasó, ya había hecho historia, pues podía decir que visitó el parque temático 2995 días seguidos. Los investigadores de Guinness llegaron a tener conocimiento de esa cantidad y lo contactaron por el récord.

Jeff Reitz luciendo muy feliz en Disneyland. (Foto: @disney366_ / Instagram)

“Es un buen lugar para pasear y charlar”

En diálogo con la citada fuente, el hombre sostuvo que creció en Huntington Beach y que su familia solía ir a Disneyland varias veces al año. “Es un buen lugar para pasear y charlar con la gente. El parque realmente está vivo. Tengo que ver tantas cosas cambiar”, indicó.

Sobre el hecho de que muchas personas pueden llegar a creer que él ha gastado bastante dinero para asistir al parque temático varias veces, dijo: “Vivo a unos 20 minutos de distancia, y con un pase anual que también cubre el estacionamiento, un año de visitas diarias cuesta alrededor de $1,400. Es mucho, pero no es lo que la gente piensa”.

Su lugar favorito en Disneyland

Es necesario mencionar que el hombre no se quedó desempleado. Luego de haber conseguido trabajo, comenzó a hacer un viaje desde su centro de labores a Disneyland y después se iba a su casa. Para Jeff, el lugar favorito en Disneyland es Matterhorn Bobsleds, “un par de montañas rusas de acero que se entrelazan a través de un paisaje alpino hecho para parecerse al famoso pico escarpado”, según CNN.

La importancia de los miembros del elenco

Pero ojo a lo siguiente: el hombre no tuvo problema en indicar que no regresó día tras día al parque por las atracciones emocionantes y los carbohidratos que uno puede ingerir, sino por los miembros del elenco, quienes, a su entender, son “los que hacen la magia, no el lugar en sí”.

El hecho de ahora poder volver a Disneyland

“Después de estar fuera del parque durante tres años, regresar es una oportunidad para mí de tener una experiencia reveladora”, aseveró. “Va a ser casi como empezar de nuevo, y eso es emocionante. (Walt) Disney mismo dijo una vez: ‘Disneyland nunca se completará. Continuará creciendo mientras quede imaginación en el mundo’”, añadió.