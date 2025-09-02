Esta foto, obtenida el 10 de julio de 2019, cortesía del Departamento de Aplicación de la Ley de Florida, muestra a Jeffrey Epstein en un folleto sobre delincuentes/depredadores sexuales del 25 de julio de 2013. (Foto: HO / Departamento de Aplicación de la Ley de Florida / AFP)
Esta foto, obtenida el 10 de julio de 2019, cortesía del Departamento de Aplicación de la Ley de Florida, muestra a Jeffrey Epstein en un folleto sobre delincuentes/depredadores sexuales del 25 de julio de 2013. (Foto: HO / Departamento de Aplicación de la Ley de Florida / AFP)
Agencia AFP
Agencia AFP

Escucha la noticia

00:0000:00
Comité de la Cámara de Representantes de EE.UU. publica documentos del caso Epstein
Resumen de la noticia por IA
Comité de la Cámara de Representantes de EE.UU. publica documentos del caso Epstein

Comité de la Cámara de Representantes de EE.UU. publica documentos del caso Epstein

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

Un comité de la Cámara de Representantes de Estados Unidos publicó este martes documentos vinculados a la investigación sobre el conocido delincuente sexual Jeffrey Epstein.

El Comité de Supervisión y Reforma Gubernamental subió a su página web más de 33.000 páginas de documentos relacionados con Epstein, luego de recibirlos del Departamento de Justicia de la administración del presidente Donald Trump.

Newsletter Vuelta al Mundo

Francisco Sanz

Información en desarrollo...

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC