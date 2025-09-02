Comité de la Cámara de Representantes de EE.UU. publica documentos del caso Epstein

Escucha la noticia
00:0000:00
Resumen de la noticia por IA
Comité de la Cámara de Representantes de EE.UU. publica documentos del caso EpsteinResumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
Accede a esta función exclusiva
Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.
Un comité de la Cámara de Representantes de Estados Unidos publicó este martes documentos vinculados a la investigación sobre el conocido delincuente sexual Jeffrey Epstein.
El Comité de Supervisión y Reforma Gubernamental subió a su página web más de 33.000 páginas de documentos relacionados con Epstein, luego de recibirlos del Departamento de Justicia de la administración del presidente Donald Trump.
Newsletter Vuelta al Mundo
Información en desarrollo...
Contenido sugerido
Contenido GEC