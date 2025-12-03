Esta fotografía facilitada por la Fiscalía General de las Islas Vírgenes de los Estados Unidos y publicada el 3 de diciembre de 2025, muestra una vista exterior de la casa de Jeffrey Epstein en su isla privada, Little St. James Island, en las Islas Vírgenes de los Estados Unidos. Foto: FOTOGRAFÍA FACILITADA / Fiscalía General de las Islas Vírgenes de los Estados Unidos / AFP
Esta fotografía facilitada por la Fiscalía General de las Islas Vírgenes de los Estados Unidos y publicada el 3 de diciembre de 2025, muestra una vista exterior de la casa de Jeffrey Epstein en su isla privada, Little St. James Island, en las Islas Vírgenes de los Estados Unidos. Foto: FOTOGRAFÍA FACILITADA / Fiscalía General de las Islas Vírgenes de los Estados Unidos / AFP
/ HANDOUT
Agencia EFE
Agencia EFE

Escucha la noticia

00:0000:00
Demócratas publican imágenes de la isla privada de Epstein en el Caribe
Resumen de la noticia por IA
Demócratas publican imágenes de la isla privada de Epstein en el Caribe

Demócratas publican imágenes de la isla privada de Epstein en el Caribe

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

Los demócratas de la publicaron este miércoles fotos y videos inéditos de la isla privada del pederasta en las Islas Vírgenes estadounidenses, epicentro de los abusos del magnate.

En las imágenes aparecen dormitorios y baños de la mansión y una sala con una silla de dentista con máscaras colgadas en la pared.

Newsletter Vuelta al Mundo

Francisco Sanz

También hay una de un teléfono fijo con contactos guardados en marcación rápida de Darren, Rich, Mike, Patrick y Larry; y un salón con una pizarra en la que aparecen escritas palabras como “poder”, “engaño” o “política”.

PUEDES VER: Por qué los ricos y poderosos no podían decirle ‘no’ a Jeffrey Epstein

La isla caribeña, a la que varios medios se refieren como “la isla de la pedofilia”, fue adquirida por Epstein en la década de los 90 y la usó como residencia privada.

“Estas nuevas imágenes ofrecen una visión y su isla. Publicamos estas fotos y videos para garantizar la transparencia pública de nuestra investigación y ayudar a reconstruir el panorama completo de los ”, aseguró el demócrata Robert García, miembro de alto rango del Comité de Supervisión, que investiga el caso.

El Comité también recibió documentos relacionados con Epstein de J.P. Morgan y Deutsche Bank que los demócratas pretenden hacer públicos tras revisarlos.

Esta fotografía sin fecha, facilitada por la Fiscalía General de las Islas Vírgenes de los Estados Unidos y publicada el 3 de diciembre de 2025, muestra un cartel de «prohibido el paso» cerca de la casa de Jeffrey Epstein en su isla privada, Little St. James Island, en las Islas Vírgenes de los Estados Unidos. Foto: FOTOGRAFÍA FACILITADA / Fiscalía General de las Islas Vírgenes de los Estados Unidos / AFP
Esta fotografía sin fecha, facilitada por la Fiscalía General de las Islas Vírgenes de los Estados Unidos y publicada el 3 de diciembre de 2025, muestra un cartel de «prohibido el paso» cerca de la casa de Jeffrey Epstein en su isla privada, Little St. James Island, en las Islas Vírgenes de los Estados Unidos. Foto: FOTOGRAFÍA FACILITADA / Fiscalía General de las Islas Vírgenes de los Estados Unidos / AFP
/ HANDOUT

El pasado 18 de noviembre, el Comité pidió a la fiscal general de las Islas Vírgenes estadounidenses documentos, comunicaciones e información relacionados con investigaciones sobre Epstein, quien se suicidó en una prisión de Nueva York en 2019, y , cómplice y pareja que cumple condena en una cárcel.

El Congreso de Estados Unidos aprobó en noviembre una ley, con el voto a favor de republicanos y demócratas, para obligar al Departamento de Justicia a que publique los documentos del caso, que todavía no han sido revelados.

Trump, , se opuso en un principio a la publicación de los archivos, argumentando que era una estrategia de los demócratas para dañar su imagen, pero luego respaldó la ley.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, respaldó el domingo 16 de noviembre una votación en la Cámara de Representantes para divulgar más archivos vinculados con el fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein, después de haberse opuesto inicialmente a la medida. (AFP)

TE PUEDE INTERESAR

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC