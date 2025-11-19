Donald Trump firma ley para forzar la publicación de los archivos Jeffrey Epstein

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firma una orden ejecutiva en la Oficina Oval de la Casa Blanca en Washington, DC, EE.UU., el 25 de septiembre de 2025. (Foto de EFE/EPA/YURI GRIPAS)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este miércoles a través de su cuenta en Truth Social que ha firmado el proyecto de ley que ordena al Departamento de Justicia (DOJ) publicar todos sus archivos relacionados con Jeffrey Epstein.

Información en desarrollo...

