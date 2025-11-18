Fotografía de un cartel este martes exigiendo transparencia frente al caso Epstein en el Capitolio de Estados Unidos. Foto: EFE/ Luke Johnson
Fotografía de un cartel este martes exigiendo transparencia frente al caso Epstein en el Capitolio de Estados Unidos. Foto: EFE/ Luke Johnson
Agencia EFE
Agencia EFE

Escucha la noticia

00:0000:00
La Cámara Baja de EE.UU. aprueba forzar la publicación de los documentos de Epstein
Resumen de la noticia por IA
La Cámara Baja de EE.UU. aprueba forzar la publicación de los documentos de Epstein

La Cámara Baja de EE.UU. aprueba forzar la publicación de los documentos de Epstein

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

La aprobó este martes casi por unanimidad la ley para forzar al Departamento de Justicia a que publique los documentos del y la envió al Senado, que tendrá que validarla antes de que la firme el presidente, Donald Trump, para ratificarla.

La iniciativa, aprobada con 427 votos a favor y uno en contra, fue sometida a votación después de que un grupo de 218 legisladores de ambos partidos aprobasen una petición de aprobación para presionar al liderazgo de la Cámara a convocar la sesión.

Newsletter Vuelta al Mundo

Francisco Sanz

La propuesta de ley exige al Departamento de Justicia a que publique “todos los registros, documentos, comunicaciones y materiales de investigación no clasificados que obren en poder su y que estén relacionados con la investigación y el enjuiciamiento de Jeffrey Epstein”.

PUEDES VER: Ghislaine Maxwell, cómplice de Jeffrey Epstein, solicitará a Trump reducir su condena

“Esto incluye materiales relacionados con , registros de vuelos y viajes, y personas nombradas o mencionadas (incluidos funcionarios gubernamentales) en relación con la investigación y el enjuiciamiento de Jeffrey Epstein”, recoge el documento.

Como había advertido el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson, la propuesta contó con un apoyo prácticamente unánime, pues solo votó en contra Clay Higgins, republicano de Luisiana.

Aun así, Johnson confió en que el texto de la propuesta fuese enmendado cuando se tramite en el Senado, lo que podría modificar la versión y extender el tiempo que podrá entrar en vigor.

Fotografía de archivo de Jeffrey Epstein y el presidente Donald Trump. Foto: AFP
Fotografía de archivo de Jeffrey Epstein y el presidente Donald Trump. Foto: AFP

“Esta legislación que se aprobará hoy es defectuosa y debe ser enmendada. La pregunta es, ¿por qué no la enmendamos aquí antes de aprobarla? Porque los autores no lo permitirán”, declaró el líder de la Cámara antes de la votación.

La unidad de los republicanos para apoyar la ley, después de meses ignorando las peticiones de los demócratas para hacerlo, , quien en un inicio era contrario y luego dijo que estaba dispuesto a firmar la ley.

Algunos de los documentos que se han revelado en los últimos meses relacionados con el pederasta han incrementado la presión sobre el presidente, quien tuvo una relación de amistad con él desde finales de los años 80 hasta principios de los 2000.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó el miércoles 12 de noviembre a los demócratas de tratar de "desviar" la atención sobre otros asuntos con la publicación de correos electrónicos comprometedores del fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein. (AFP)

TE PUEDE INTERESAR

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC