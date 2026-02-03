Estados Unidos retira miles de documentos de Epstein tras divulgar información de víctimas

Escuchar
En la imagen, proporcionada por el Registro de Delincuentes Sexuales del Estado de Nueva York, se muestra a Jeffrey Epstein el 28 de marzo de 2017. (Registro de Delincuentes Sexuales del Estado de Nueva York vía AP, Archivo).

Por Agencia EFE

El Departamento de Justicia de Estados Unidos retiró este martes de su página web miles de documentos relacionados con el caso de Jeffrey Epstein, después de que se denunciara que la identidad de las víctimas había quedado comprometida.

