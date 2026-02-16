Expertos de la ONU: los archivos de Epstein revelan posibles crímenes de lesa humanidad

Escuchar
Copias impresas de los archivos de Jeffrey Epstein en Miami, Florida, 10 de febrero de 2026. (EFE/EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH)
/ CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH
Por Agencia EFE

Los archivos del pederasta Jeffrey Epstein muestran atrocidades contra mujeres y niñas de tal magnitud, carácter sistemático y alcance transnacional que podrían ser considerados legalmente “crímenes de lesa humanidad”, declararon este lunes nueve relatores y expertos de la ONU.

