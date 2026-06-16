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Imágenes sin fecha proporcionadas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos como parte de los archivos de Jeffrey Epstein, tomadas en Le-Perreux-sur-Marne, en las afueras de París, el 9 de febrero de 2026. (Martin BUREAU / AFP)
Imágenes sin fecha proporcionadas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos como parte de los archivos de Jeffrey Epstein, tomadas en Le-Perreux-sur-Marne, en las afueras de París, el 9 de febrero de 2026. (Martin BUREAU / AFP)
/ MARTIN BUREAU
Por Agencia EFE

El suicidio en prisión del millonario Jeffrey Epstein, acusado de pedofilia, sigue atrayendo la atención de medios y el público en Estados Unidos siete años después de su muerte, pero una exhaustiva investigación del diario New York Times publicada este martes revela una figura depresiva que mostró “intención” de quitarse la vida.

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