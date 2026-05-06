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El secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, abandona el Capitolio de los Estados Unidos en Washington, DC, EE.UU., el 6 de mayo de 2026. (EFE/EPA/WILL OLIVER)
El secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, abandona el Capitolio de los Estados Unidos en Washington, DC, EE.UU., el 6 de mayo de 2026. (EFE/EPA/WILL OLIVER)
/ WILL OLIVER
Por Agencia EFE

El secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, insistió este miércoles ante el Congreso en que nunca mantuvo una relación cercana con Jeffrey Epstein y aseguró que se sorprendió cuando fue invitado a visitar la isla privada del pederasta en 2012.

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