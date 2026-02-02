Jeffrey Epstein niega ser “el diablo” en video revelado por autoridades de Estados Unidos

Jeffrey Epstein afirma ser el tipo de delincuente sexual menos peligroso y niega ser el “diablo” en una entrevista en video incluida en la última tanda de documentos publicados el fin de semana por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

La entrevista, que dura alrededor de dos horas, fue realizada por el exasesor del presidente estadounidense Donald Trump, Steve Bannon. Parece haber sido grabada en la casa neoyorquina del fallecido financista en una fecha desconocida.

BREAKING: Clip from Epstein's Final interview:



He talks about being a sexual predator, and then is asked if he thinks he 'the devil himself'.



He then says the devil scares him. pic.twitter.com/Oxn1I7Umvq — Brian Krassenstein (@krassenstein) January 31, 2026

Epstein se suicidó en 2019 mientras estaba preso a la espera de ser juzgado por delitos sexuales contra menores. Millones de documentos fueron publicados desde diciembre por el gobierno estadounidense en virtud de una ley de transparencia sobre el caso.

“¿Crees que eres el diablo en persona?”, le pregunta Bannon a Epstein en la entrevista en video conocida en la última tanda de archivos.

“No, pero sí tengo un buen espejo”, responde Epstein sonriendo, vestido con una camisa negra y gafas. Al volver a interrogarlo, añade: “No lo sé. ¿Por qué dirías eso?”.

Epstein, quien se declaró culpable en 2008 de solicitar a una menor para prostitución, también parece restar importancia a la gravedad de su condena.

Se opone a que Bannon lo califique como un “depredador sexual de clase tres”, lo que indica una amenaza muy seria para la seguridad pública, según una clasificación utilizada en Estados Unidos.

“No, soy el más bajo”, dice Epstein.

“Pero un delincuente”, continúa Bannon, a lo que Epstein responde: “Sí”.

El intercambio se produce después de que Bannon le pregunta a Epstein si considera que su dinero es “sucio”, ya que “lo ganó asesorando a las peores personas del mundo”.

Epstein insiste en que hizo su dinero de forma legal, pero admite que “la ética es siempre un tema complicado”.

Alega que dio dinero para ayudar a erradicar la polio en Pakistán e India en un intento de justificar cómo obtuvo su fortuna.

MÁS INFORMACIÓN: 5 revelaciones de los millones de archivos Epstein que acaban de salir a la luz

Los documentos muestran que Bannon mantenía correspondencia regular con Epstein, quien le ofreció ayudar al referente político de extrema derecha a difundir su ideología conservadora en Europa.

Desde que Trump asumió el cargo en enero de 2025, las autoridades estadounidenses han publicado millones de páginas sobre Epstein, junto con fotos y videos.

Estos materiales han arrojado luz sobre los vínculos de Epstein con altos ejecutivos de negocios, como Bill Gates de Microsoft, celebridades, como el cineasta Woody Allen, y académicos y políticos, incluidos Trump y el expresidente Bill Clinton.

VIDEO RECOMENDADO

El Departamento de Justicia de Estados Unidos comenzó el viernes 19 de diciembre a publicar los esperados registros de la investigación sobre el explosivo caso del delincuente sexual Jeffrey Epstein, fallecido en prisión. (AFP)

SOBRE EL AUTOR