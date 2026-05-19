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Los visitantes observan una cronología de los acontecimientos en la «Sala de lectura conmemorativa de Donald J. Trump y Jeffrey Epstein», un homenaje a los supervivientes y víctimas de los delitos de Epstein. Foto: ANGELA WEISS / AFP
Los visitantes observan una cronología de los acontecimientos en la «Sala de lectura conmemorativa de Donald J. Trump y Jeffrey Epstein», un homenaje a los supervivientes y víctimas de los delitos de Epstein. Foto: ANGELA WEISS / AFP
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Por Agencia AFP

La policía británica anunció el martes que investiga dos acusaciones distintas de violencia sexual contra menores, que habrían ocurrido en las décadas de 1980 y 1990, en relación con el pedófilo estadounidense Jeffrey Epstein.

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