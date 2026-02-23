Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Fotografía sin fecha publicada por los demócratas de la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes, en la que aparece Jeffrey Epstein durante una cena. (Foto: EFE/ Oversight Dems)
Fotografía sin fecha publicada por los demócratas de la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes, en la que aparece Jeffrey Epstein durante una cena. (Foto: EFE/ Oversight Dems)
Por Agencia EFE

El pederasta convicto Jeffrey Epstein ocultó archivos secretos en centros de almacenamiento por todo Estados Unidos en un aparente intento por frustrar las investigaciones sobre sus actividades, informa este lunes el diario The Telegraph.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.