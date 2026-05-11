Una organización para la transparencia en Estados Unidos instaló una biblioteca temporal en la que están expuestas alrededor de 3,5 millones de páginas impresas de los archivos sobre el caso del fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein.

La biblioteca, instalada en Nueva York, lleva el nombre de “Sala de lectura conmemorativa Donald J. Trump y Jeffrey Epstein” y reúne todos los documentos publicados por tribunales en 3.437 volúmenes.

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“La verdad es difícil de negar cuando está impresa y encuadernada para ser consultada”, se lee en la exposición realizada por el Institute for Primary Facts, una oenegé basada en Washington.

Visitantes observan una cronología de los acontecimientos en la "Sala de Lectura en Memoria de Donald J. Trump y Jeffrey Epstein", en la ciudad de Nueva York, el 11 de mayo de 2026. (ANGELA WEISS / AFP) / ANGELA WEISS

Además de los documentos, se expone una detallada línea de tiempo de la relación entre Epstein, quien murió en prisión en 2019, y el presidente Trump.

Cercano a Epstein cuando ambos se movían en la élite de Nueva York y Florida en la década de 1990, Trump ha dicho que rompió con el financiero mucho antes de que tuviera problemas legales y sin haber sabido nada de sus crímenes sexuales.

Detrás de unas cortinas está instalado un memorial con velas en el piso para homenajear a las víctimas de Epstein.

Los visitantes también pueden dejar mensajes en una pared. “Se puede juzgar a una sociedad por la forma en la que trata a sus víctimas” y “Publiquen los archivos y sáquenlo de su cargo”, dicen algunas de las notas.

“Somos una organización prodemocracia, con el objetivo de, ya sabes, educar al público utilizando este tipo de museos temporales y otras experiencias presenciales para ayudar a la gente a entender la corrupción en Estados Unidos”, dice a la AFP David Garrett, uno de los creadores del proyecto.

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“Creo que hace falta una verdadera protesta pública”, agregó. “Y, en cierto modo, lo que intentamos hacer aquí fue ayudar a suscitar esa indignación”.

Sin embargo, el público no está autorizado a consultar los volúmenes, en particular, para proteger a algunas de las víctimas cuyos nombres no fueron censurados por el Departamento de Justicia. Solo ciertos profesionales, como abogados y periodistas, sí están autorizados para leerlos.

La biblioteca recibirá visitantes hasta el 21 de mayo, previa inscripción en línea.

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