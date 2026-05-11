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Visitantes observan una cronología de los acontecimientos en la "Sala de Lectura en Memoria de Donald J. Trump y Jeffrey Epstein", en la ciudad de Nueva York, el 11 de mayo de 2026. (ANGELA WEISS / AFP)
Visitantes observan una cronología de los acontecimientos en la "Sala de Lectura en Memoria de Donald J. Trump y Jeffrey Epstein", en la ciudad de Nueva York, el 11 de mayo de 2026. (ANGELA WEISS / AFP)
/ ANGELA WEISS
Por Agencia AFP

Una organización para la transparencia en Estados Unidos instaló una biblioteca temporal en la que están expuestas alrededor de 3,5 millones de páginas impresas de los archivos sobre el caso del fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein.

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