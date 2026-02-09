Cómo el FBI concluyó que Jeffrey Epstein no dirigía una red de tráfico sexual para hombres con poder

Escuchar
Esta foto sin fecha, publicada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos el 30 de enero de 2026, muestra a Jeffrey Epstein en un lugar no identificado. (Departamento de Justicia de EE. UU. / AFP).
Por Roger Zuzunaga Ruiz

El FBI concluyó que Jeffrey Epstein no dirigía una red de tráfico sexual para hombres poderosos, según una evaluación basada en revisiones internas y material de la Fiscalía. El informe, que no cuestiona la gravedad de los delitos cometidos por el financista, reaviva el debate sobre el alcance real de los crímenes del magnate, las fallas institucionales y las zonas grises que aún rodean uno de los escándalos más sensibles de las últimas décadas en Estados Unidos.

