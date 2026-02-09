Cómo el FBI concluyó que Jeffrey Epstein no dirigía una red de tráfico sexual para hombres con poder

El FBI concluyó que Jeffrey Epstein no dirigía una red de tráfico sexual para hombres poderosos, según una evaluación basada en revisiones internas y material de la Fiscalía. El informe, que no cuestiona la gravedad de los delitos cometidos por el financista, reaviva el debate sobre el alcance real de los crímenes del magnate, las fallas institucionales y las zonas grises que aún rodean uno de los escándalos más sensibles de las últimas décadas en Estados Unidos.

De acuerdo con la agencia Associated Press, el FBI examinó minuciosamente los registros bancarios y correos electrónicos de Epstein, también allanó sus hogares y pasó años entrevistando a sus víctimas y analizando sus conexiones con algunas de las personas más influyentes del mundo. Pero no pudo determinar que manejara una red de tráfico sexual que ponía a mujeres a disposición de estas personas, muchas de ellas famosas en los ámbitos político, empresarial, artístico, entre otros.

Jeffrey Epstein y su socia Ghislaine Maxwell. (AFP). / HANDOUT

¿Cómo el FBI llegó a esa conclusión?

De acuerdo con el informe, hubo una insuficiente evidencia documental. Aunque el FBI investigó durante años, no encontró pruebas sólidas de que Epstein liderara una red de tráfico sexual que implicara a otras personas poderosas. Las revisiones hechas por los agentes no revelaron vínculos que demostraran actividad criminal de terceros importantes.

En un memorando interno del 2019, el FBI dijo que en un examen de los registros financieros del millonario, en donde hay pagos a figuras influyentes, no se encontró ningún vínculo relacionado con actividades delictivas.

Además, el material incautado, como fotos y videos decomisados en sus propiedades en Nueva York, Florida y las Islas Vírgenes, no mostraban a víctimas siendo abusadas ni a otras personas participando en esos delitos. Eso redujo las posibilidades de demostrar que existiera una red más amplia, escribió un fiscal en un memorándum del 2025.

El príncipe Andrés, Virginia Giuffre -cuando tenía 17 años- y Ghislaine Maxwell, la exnovia de Epstein hoy condenada por delitos vinculados al tráfico sexual. (Corte del Distrito de Florida).

Si bien algunas víctimas dijeron en público que Epstein las “prestó” a amigos ricos o poderosos, el FBI no logró corroborar esas afirmaciones con evidencia consistente o testimonios similares de otras víctimas.

En unos informes que se enviaron por correo en julio, el FBI mencionó que de 4 a 5 personas que acusaron a Epstein afirmaron que otros hombres y mujeres habían abusado de ellas, según la AP.

Aunque algunos casos investigados mencionaban a otros posibles abusadores, no había pruebas suficientes para presentar cargos federales, por lo que estos se remitieron a las autoridades locales en lugar de procesarse a nivel federal.

Durante años se especuló sobre la existencia de una supuesta “lista de clientes” de Epstein que implicaría a figuras importantes. Sin embargo, los investigadores confirmaron que tal lista no fue localizada en sus archivos ni en registros revisados por el FBI.

En este punto, cabe precisar que en febrero del 2025, la secretaria de Justicia de Estados Unidos, Pam Bondi, dijo a Fox News que la “lista de clientes” nunca vista de Epstein estaba “en mi escritorio ahora mismo para revisarla”, y que eso se debía a una directiva del presidente Donald Trump para que ella la analizara y eventualmente la hiciera pública.

Pero después la misma Bondi explicó que se refería a los archivos generales, no a una “lista de clientes” específica.

Meses más tarde, la Casa Blanca y la propia Bondi matizaron que cuando se habló de la “lista” se refería al conjunto de expedientes del caso Epstein, no a un documento específico con nombres de clientes.

En resumen: el FBI determinó que, según la evidencia contenida en sus propias investigaciones y la revisión de documentos internos, no existió la prueba legal necesaria para afirmar que Epstein operara una red criminal más allá de sus actos individuales de abuso. Es decir, lo que sí hubo fueron pruebas claras de que él abusó sexualmente de menores.

Esta imagen, sin fecha ni ubicación, publicada por los demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes el 18 de diciembre de 2025, muestra al fallecido delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein. (AFP). / -

La AP dijo que la investigación comenzó en el 2005, cuando los padres de una niña de 14 años denunciaron que había sido abusada sexualmente en la casa de Epstein en Palm Beach, Florida.

Luego la policía encontró a 35 niñas con historias parecidas en las que Epstein les pagaba 300 dólares por masajes sexualizados.

En el tiempo que se unió el FBI a la investigación, indica la AP, los fiscales redactaron acusaciones para imputar a Epstein; sin embargo, el fiscal federal en Miami, Alexander Acosta, llegó a un acuerdo que permitió que se declarara culpable de cargos estatales de solicitud de prostitución de una menor.

El millonario fue condenado a 18 meses de cárcel y quedó en libertad a mediados del 2009.

Pero en el 2018, tras una serie de artículos del Miami Herald sobre el acuerdo de culpabilidad, los fiscales federales de Nueva York decidieron analizar nuevamente las acusaciones contra Epstein, reseña AP.

Esta foto, tomada el 10 de agosto de 2019 y proporcionada por el Departamento de Justicia de EE. UU. el 9 de febrero de 2026, muestra a un médico practicándole RCP a Jeffrey Epstein tras ser encontrado ahorcado en su celda. (AFP). / HANDOUT

El magnate fue arrestado en julio del 2019 y un mes después se suicidó en su celda del Centro Correccional Metropolitano (MCC) de Nueva York.

¿Quién era Jeffrey Epstein?

Esta foto sin fecha, obtenida el 11 de julio de 2019 por cortesía del Registro de Delincuentes Sexuales del Estado de Nueva York, muestra a Jeffrey Epstein. (Foto: AFP). / HANDOUT

Nacido en 1953 en Brooklyn, Jeffrey Epstein construyó una imagen de gestor de grandes fortunas y filántropo, con vínculos que incluían a empresarios, académicos, exfuncionarios y miembros de la realeza mundial. Esa red sería luego clave para la magnitud del impacto público de su caso.

Epstein inició su carrera como profesor en una escuela privada de élite en Nueva York y luego ingresó al mundo financiero, donde afirmó manejar patrimonios de clientes extremadamente ricos. Sin embargo, nunca quedó del todo claro el origen exacto de su fortuna, ni quiénes eran realmente sus principales clientes.

El primer gran golpe judicial en su contra llegó en el 2008, cuando se declaró culpable en Florida de delitos vinculados a la prostitución de menores. A pesar de la gravedad de los cargos, logró un acuerdo judicial excepcionalmente favorable, que le permitió cumplir una pena corta en una cárcel con salidas diarias.

Tras años de relativa discreción, el caso resurgió con fuerza en el 2019, cuando Epstein fue arrestado nuevamente, esta vez a nivel federal, acusado de tráfico sexual de menores. La Fiscalía lo señaló como el centro de un esquema de abuso sistemático que se extendió durante años y que involucró a decenas de víctimas, muchas de ellas adolescentes reclutadas en contextos de vulnerabilidad.

Epstein murió en agosto de 2019 en la cárcel, en lo que las autoridades determinaron como suicidio. Su muerte, precedida por fallas graves en la vigilancia penitenciaria, desató una ola de sospechas y teorías de conspiración relacionadas con un supuesto asesinato para que no hable e involucre a poderosos, y dejó sin juicio a quien era considerado la pieza central del caso de abusos, y sin justicia para las víctimas.