Un manifestante sostiene un cartel relacionado con la publicación de los archivos del caso Jeffrey Epstein frente al Capitolio de Estados Unidos en Washington, D.C., el 12 de noviembre de 2025. (SAUL LOEB / AFP)
Senado de EE.UU. aprueba ley para publicar papeles de Epstein y la envía a Trump para su firma
Senado de EE.UU. aprueba ley para publicar papeles de Epstein y la envía a Trump para su firma

Senado de EE.UU. aprueba ley para publicar papeles de Epstein y la envía a Trump para su firma

El de aprobó este martes un proyecto de ley que obliga a publicar los documentos de la investigación sobre el pederasta , y lo envió al presidente, , para su ratificación.

Horas después de que la Cámara de Representantes aprobara el proyecto con 427 votos a favor y solo uno en contra, el Senado decidió remitir automáticamente el proyecto de ley al escritorio del presidente.

MIRA AQUÍ: La Cámara Baja de EE.UU. aprueba forzar la publicación de los documentos de Epstein

Trump, que en un principio se opuso a la publicación de los documentos, cambió recientemente de opinión ante la presión de su propio partido y anunció que firmaría la ley si la aprobaba el Congreso.

Minutos antes de la decisión del Senado, Trump declaró en la red Truth Social que le daba igual cuándo la Cámara Alta iba a aprobar la ley y que lo que realmente le importa es que los republicanos no olviden “todas las victorias” que su Gobierno ha conseguido.

El envío automático al escritorio de Trump es inusual al no haber existido votación ni discusión previa en el Senado.

La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó este martes 18 de noviembre casi por unanimidad la ley para forzar al Departamento de Justicia a que publique los documentos del pederasta multimillonario Jeffrey Epstein. (EFE)

Esto sucedió porque el líder de los demócratas en el Senado, Chuck Schumer, solicitó al pleno el envío automático y nadie se opuso.

MÁS INFORMACIÓN: Larry Summers, exsecretario del Tesoro de EE.UU., se “retira” de su vida pública por Caso Epstein

El líder republicano del Senado, John Thune, opinó que cuando “un proyecto de ley sale de la Cámara de Representantes con 427 votos a favor y uno en contra, y el presidente dice que lo va a firmar, no estoy seguro de que enmendarlo sea una posibilidad”.

Trump podría ratificar el proyecto de ley esta misma noche ordenando al Departamento de Justicia la publicación de los papeles de Epstein.

La aprobación de la ley llega una semana después de que los demócratas de la Cámara Baja publicaran una serie de 20.000 correos electrónicos donde Epstein hacía mención directa de Trump asegurando que tenía conocimiento de sus crímenes y que además había pasado “horas” con una de las víctimas.

