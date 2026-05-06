Un juez federal de Estados Unidos hizo pública este miércoles una supuesta nota de suicidio del pedófilo Jeffrey Epstein, que habría sido encontrada por el excompañero de celda del magnate en una novela gráfica.

“Me investigaron durante meses, ¡¡¡NO ENCONTRARON NADA!!!”, comienza la nota que fue publicada por el juez Kenneth Karas, de un tribunal federal de Nueva York, quien supervisó el caso del compañero de celda de Epstein.

La nota, que fue incluida en el expediente judicial del caso esta noche, continua con: “Es un privilegio poder elegir el momento para decir adiós”.

Fotografía cedida por la firma de abogados Wieder Law Group donde se muestra la supuesta nota de suicidio del pedófilo Jeffrey Epstein. (Wieder Law Group / EFE) / Wieder Law Group

De acuerdo con los registros del tribunal, Nicholas Tartaglione, compañero de celda de Epstein, declaró haber descubierto la nota en julio de 2019, después de que el magnate fuera hallado inconsciente con una tira de tela alrededor del cuello.

Epstein sobrevivió a aquel incidente, pero dos semanas después fue encontrado sin vida en su celda a los 66 años en el Centro Correccional Metropolitano del Bajo Manhattan.

La nota, cuya veracidad no ha sido comprobada por medios estadounidenses, ha sido hecha pública, luego de que The New York Times solicitara al tribunal la semana pasada que divulgara el documento en el que Tartaglione describía la nota y cómo llegó a su posesión.

La que sería la última carta de Epstein, antes de su muerte, no fue encontrada entre las millones de páginas y carpetas judiciales que el Departamento de Justicia publicó entre diciembre y enero.

Antes de la revelación de esta nota, el secretario de Comercio, Howard Lutnick, fue interrogado por el Congreso en una nueva citación de personalidades que mantuvieron relaciones con el magnate y durante este mes otras figuras como la exfiscal general Pam Bondi y los multimillonarios Leon Black y Bill Gates tendrán que responder a preguntas de los representantes.

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El presidente Donald Trump pidió el martes 3 de febrero a los estadounidenses que pasaran página del escándalo de Jeffrey Epstein, aún cuando los recién publicados documentos han causado una investigación contra un importante político británico y se piden explicaciones sobre otros mencionados en los expedientes. (AFP)

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