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Fotografía sin fecha publicada por los demócratas de la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes, en la que aparece Jeffrey Epstein durante una cena. (Foto: EFE/ Oversight Dems)
Fotografía sin fecha publicada por los demócratas de la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes, en la que aparece Jeffrey Epstein durante una cena. (Foto: EFE/ Oversight Dems)
Por Agencia EFE

Un juez federal de Estados Unidos hizo pública este miércoles una supuesta nota de suicidio del pedófilo Jeffrey Epstein, que habría sido encontrada por el excompañero de celda del magnate en una novela gráfica.

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