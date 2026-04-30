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Copias impresas de los archivos de Jeffrey Epstein en Miami, Florida, 10 de febrero de 2026. (EFE/EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH)
Copias impresas de los archivos de Jeffrey Epstein en Miami, Florida, 10 de febrero de 2026. (EFE/EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH)
/ CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH
Por Agencia EFE

Una presunta nota de suicidio atribuida al financiero Jeffrey Epstein permanece bajo secreto judicial desde hace casi siete años en un tribunal federal de Nueva York, según reveló este jueves el New York Times.

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