Una presunta nota de suicidio atribuida al financiero Jeffrey Epstein permanece bajo secreto judicial desde hace casi siete años en un tribunal federal de Nueva York, según reveló este jueves el New York Times.

El rotativo, que solicitó al juez su desclasificación, señaló que la nota fue hallada en julio de 2019 por el entonces compañero de celda de Epstein, Nicholas Tartaglione, tras un incidente en el que el magnate fue hallado inconsciente con una tela alrededor del cuello.

MIRA AQUÍ: La ex fiscal general de Trump desafía al Congreso y no comparecerá por el caso Epstein

Epstein, acusado de tráfico y abuso sexual de menores, sobrevivió a ese episodio, pero semanas después apareció muerto en su celda en una prisión de Manhattan.

De acuerdo con el Times, la nota incluye la frase “es hora de decir adiós” y fue entregada por Tartaglione a sus abogados. Terminó siendo sellada por un juez federal en el marco de su caso penal, lo que pudo haber impedido que los investigadores la examinaran durante las pesquisas sobre la muerte de Epstein.

El Departamento de Justicia aseguró al diario “no tener constancia” de ese documento, pese a haber recopilado millones de páginas relacionadas con el caso en los últimos meses.

Según el relato de Tartaglione, recogido por el Times en varias entrevistas, la nota estaba escrita en una hoja amarilla arrancada de un bloc de notas y fue hallada dentro de un libro en la celda.

Además, sostiene que decidió entregarla a su defensa porque podría haber sido relevante ante las acusaciones de Epstein, quien inicialmente afirmó que su compañero lo había atacado.

Tartaglione, condenado en 2023 a cadena perpetua por un asesinato cuádruple y que actualmente apela su sentencia, ha negado durante años haber agredido a Epstein.

La muerte de Epstein en agosto de 2019, a los 66 años, fue determinada como suicidio por las autoridades de Nueva York.

El Times subrayó que no ha podido verificar de forma independiente el contenido de la nota y sugiere que su autenticidad ha sido analizada por expertos.

Según el diario, la existencia de la nota no figura en los informes oficiales sobre la muerte del financiero.

VIDEO RECOMENDADO

El expríncipe Andrés vuelve a ser el centro de atención tras su arresto y el despojo de sus títulos. Las revelaciones sobre su vinculación con Jeffrey Epstein han reavivado un escándalo que data de 2015.

SOBRE EL AUTOR