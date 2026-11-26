El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este jueves que disponía de suficiente información para descartar que el director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, represente una amenaza para la seguridad.

Huang, una figura clave en la revolución de la inteligencia artificial, renunció a principios de este mes tras revelarse que había tenido una relación amorosa con una presunta espía china, cuya empresa podría haber ayudado a Beijing a obtener chips avanzados, violando así los controles de exportación de Estados Unidos.

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“Creo que no hay ningún problema con él”, declaró Trump a periodistas en su residencia de Mar-a-Lago, en Florida.

Cuando la AFP le preguntó cómo podía estar tan seguro cuando el Departamento de Justicia afirmó que no había llevado a cabo ninguna investigación sobre Huang, Trump respondió que su convicción se basa en “la información que tengo, que es muy abundante”.

La repentina renuncia de Huang tras el escándalo provocó que el precio de las acciones de Nvidia se desplomara, antes de que una decisión sorprendente de la junta directiva de reincorporarlo provocara un repunte parcial.

Trump reveló que él y otros funcionarios de su administración trabajaron entre bastidores para impulsar la reincorporación de Huang, en una intervención altamente inusual del gobierno en la toma de decisiones de una empresa de primer nivel.

“Simplemente (...) vi lo que estaba pasando con la empresa, lo que estaba pasando con las acciones, y creo que es algo fantástico que él regrese”, dijo Trump el jueves.

“Creo que hice algo grandioso por nuestro país e incluso por el mundo”, agregó Trump sobre el esfuerzo por respaldar a Huang.

Cuando se le preguntó si había hablado con Huang desde que se anunció su reincorporación, Trump respondió que no, pero luego añadió: “Cuando hablé con él, estaba muy feliz de volver. Lo llama su segundo mandato”.

También elogió a la esposa de Huang calificándola de “fenomenal”.

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El gigante estadounidense de los microprocesadores Nvidia anunció la apertura de una investigación independiente sobre una presunta operación china de espionaje al cofundador y presidente ejecutivo de la compañía, Jensen Huang, que Beijing niega. (AFP)

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