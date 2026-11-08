Resumen

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El presidente de Estados Unidos Donald Trump responde a una pregunta de la prensa durante la ceremonia de firma de una orden ejecutiva en el Despacho Oval de la Casa Blanca, el 5 de noviembre de 2026. (EFE/EPA/JIM LO SCALZO).
El presidente de Estados Unidos Donald Trump responde a una pregunta de la prensa durante la ceremonia de firma de una orden ejecutiva en el Despacho Oval de la Casa Blanca, el 5 de noviembre de 2026. (EFE/EPA/JIM LO SCALZO).
/ JIM LO SCALZO / POOL
Por Agencia EFE

El presidente estadounidense, Donald Trump, calificó este domingo de “honorable” al director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, quien está bajo investigación por un amorío con una mujer que resultó ser una presunta espía del Gobierno de China, según informes de inteligencia de Estados Unidos.

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