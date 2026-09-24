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Resumen

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El ciudadano estadounidense Jim Copenhaver, que resultó herido de bala en el mitin de campaña de 2024 en el que Donald Trump estuvo a punto de ser asesinado. (Foto de AP)
El ciudadano estadounidense Jim Copenhaver, que resultó herido de bala en el mitin de campaña de 2024 en el que Donald Trump estuvo a punto de ser asesinado. (Foto de AP)
Por Agencia AFP

Un hombre que resultó herido de bala en el mitin de campaña de 2024 en el que Donald Trump estuvo a punto de ser asesinado, murió a los 76 años, informó el jueves el presidente estadounidense.

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