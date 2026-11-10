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Resumen

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El legislador republicano por Ohio, Jim Jordan, habla con los periodistas sobre la votación de los republicanos de la Cámara de Representantes, en el Capitolio de los Estados Unidos, en Washington D. C., el 10 de noviembre de 2026. (EFE/EPA/JIM LO SCALZO)
El legislador republicano por Ohio, Jim Jordan, habla con los periodistas sobre la votación de los republicanos de la Cámara de Representantes, en el Capitolio de los Estados Unidos, en Washington D. C., el 10 de noviembre de 2026. (EFE/EPA/JIM LO SCALZO)
/ JIM LO SCALZO
Por Agencia AFP

El congresista Jim Jordan, aliado de línea dura del presidente Donald Trump, fue elegido líder de la mayoría republicana en la Cámara de Representantes el martes y derrotó a su colega conservador Steve Scalise tras la contundente derrota del partido en las elecciones de mitad de mandato.

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