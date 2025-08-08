Jim Lovell viajó en cuatro ocasiones al espacio, aunque la más recordada de todas fue la Apolo 13 en 1970. Foto: MARC CHARUEL/ AFP
Jim Lovell viajó en cuatro ocasiones al espacio, aunque la más recordada de todas fue la Apolo 13 en 1970. Foto: MARC CHARUEL/ AFP
Agencia EFE
Agencia EFE

Escucha la noticia

00:0000:00
Fallece a los 97 años el astronauta Jim Lovell, origen de “Houston, tenemos un problema”
×
🎧 Escucha esta noticia para estar siempre
informado
×
⚡ Entérate de lo más importante en segundos
Resumen de la noticia por IA
Fallece a los 97 años el astronauta Jim Lovell, origen de “Houston, tenemos un problema”

Fallece a los 97 años el astronauta Jim Lovell, origen de “Houston, tenemos un problema”

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Función exclusiva para Registrados y Suscriptores.

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

El exastronauta de la NASA , comandante de la misión Apolo 13 que sufrió un grave fallo en sus motores en el espacio, falleció a los 97 años en el estado de Illinois, Estados Unidos, según informó este viernes la .

“La NASA envía sus condolencias a la familia del Capitán Jim Lovell, cuya vida y obra inspiraron a millones de personas a lo largo de las décadas. El carácter y la valentía inquebrantable de Jim ayudaron a nuestra nación a llegar a la Luna y transformaron una posible tragedia en un éxito del que aprendimos muchísimo. Lamentamos su fallecimiento al tiempo que celebramos sus logros”, expresó la agencia.

Newsletter Vuelta al Mundo

Francisco Sanz

MIRA AQUÍ: Una vista en Marte tan clara como el día: Perseverance capturó la imagen


Lovell viajó en cuatro ocasiones al espacio, aunque la más recordada de todas fue la Apolo 13 en 1970, que tuvo que abortar el alunizaje previsto por la explosión de un tanque de oxígeno días después el despegue.

Fue en este momento cuando Lovell, comandante de la misión, pronunció la célebre frase: “Ok, Houston, hemos tenido un problema aquí”; que más tarde acabaría popularizándose como “Houston, tenemos un problema”.

Una fotografía de la NASA tomada el 17 de abril de 1970 muestra al astronauta Jim Lovell, rescatado de la misión Apolo 13, a bordo del USS Iwo Jima leyendo un periódico. Foto: NASA / AFP
Una fotografía de la NASA tomada el 17 de abril de 1970 muestra al astronauta Jim Lovell, rescatado de la misión Apolo 13, a bordo del USS Iwo Jima leyendo un periódico. Foto: NASA / AFP
/ HANDOUT

La misión, que regresó con éxito a la Tierra, fue incluso objeto de una película, Apolo 13 (1995), que narra su historia.

“Como comandante de la , su serenidad y fortaleza bajo presión ayudó a la tripulación a regresar sana y salva a la Tierra y demostró la rapidez de pensamiento y la innovación que inspiraron las futuras misiones de la NASA”, indicó la agencia estadounidense en su comunicado.

TE PUEDE INTERESAR

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC