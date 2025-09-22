El presentador de programas de entrevistas y comediante estadounidense Jimmy Kimmel en el Regency Village Theatre en Los Ángeles, California, el 2 de febrero de 2023. (Foto de Patrick T. Fallon / AFP)
El show de Jimmy Kimmel regresa este martes a la programación de ABC tras suspensión
La cadena anunció que, a partir de este martes, reincorporará a su programación el popular programa nocturno de , suspendido la semana pasada tras sus comentarios sobre , el activista ultraconservador asesinado el pasado 10 de septiembre.

ABC hizo el anuncio este lunes tras mantener conversaciones con su empresa matriz Disney sobre la suspensión, que le ha costado a la compañía múltiples críticas.

Trump amenaza con quitarle los permisos de emisión a los canales de EE.UU. que lo critiquen

Un portavoz de Disney explicó que la cadena decidió suspender la producción del popular programa “para evitar agravar aún más” la situación que atravesaba el país tras la muerte de Kirk.

Tomamos esta decisión porque consideramos que algunos comentarios fueron inoportunos y, por lo tanto, insensibles. Hemos pasado los últimos días en conversaciones con Jimmy y, tras ellas, decidimos regresar el programa este martes”, agregó el portavoz.

El regreso del programa se da después de una gran polémica por la decisión de la cadena de silenciar al comediante, en la que defensores de los derechos y la libertad de prensa consideraron que era una violación a la libertad de expresión cobijada por la Primera Enmienda de la Constitución de EE.UU.

La cancelación a Kimmel se dio horas después de que el presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), Brendan Carr, sugirió que el Gobierno podría tomar medidas contra las filiales de la cadena que transmitían el programa del comediante.

Este lunes, unos 400 artistas -incluidas legendarias estrellas de Hollywood- firmaron, junto a la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), una carta abierta en la que solicitan el apoyo del público para condenar la suspensión, calificada como indefinida, y defender la libertad de expresión.

¿Qué es Antifa y por qué Trump anunció su designación como organización terrorista en Estados Unidos?

La avalancha de críticas -incluidas las de figuras republicanas como el senador Ted Cruz- llevó a la Casa Blanca a negar, el pasado sábado, cualquier implicación en la suspensión del programa de Kimmel a raíz de los comentarios que hizo tras el asesinato de Kirk.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, aseguró este lunes en una entrevista con Fox News que el presidente de EE.UU., Donald Trump, “no ejerció ninguna presión”.

No obstante, Trump celebró la suspensión del comediante y amenazó con retirar los permisos de emisión a los canales que lo critiquen, argumentando que aquellos con licencia no están autorizados a ir en su contra.

Agencia EFE es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades. Opera 24 horas al día desde al menos, 180 ciudades de 110 países.

