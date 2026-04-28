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Resumen

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El presentador de televisión estadounidense Jimmy Kimmel llega al programa "Una velada con Jimmy Kimmel" en el hotel Roosevelt de Hollywood el 7 de agosto de 2019. (Foto de Chris Delmas / AFP).
El presentador de televisión estadounidense Jimmy Kimmel llega al programa "Una velada con Jimmy Kimmel" en el hotel Roosevelt de Hollywood el 7 de agosto de 2019. (Foto de Chris Delmas / AFP).
/ CHRIS DELMAS
Por Agencia AFP, Agencia EFE

La Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos, la FCC, ordenó el martes al grupo Disney que presentara una solicitud de renovación de licencia para las estaciones locales de su cadena ABC, anticipándose varios años al calendario previsto.

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