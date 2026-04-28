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Resumen

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Jimmy Kimmel, Donald Trump y Melania Trump. Foto: AFP
Jimmy Kimmel, Donald Trump y Melania Trump. Foto: AFP
Por Agencia EFE

El cómico y presentador Jimmy Kimmel aseguró que su reciente chiste sobre el presidente estadounidense, Donald Trump, y la primera dama, Melania, fue “una broma” y no “una llamada al asesinato”, después de que el mandatario pidiera su despido.

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