El cómico y presentador Jimmy Kimmel aseguró que su reciente chiste sobre el presidente estadounidense, Donald Trump, y la primera dama, Melania, fue “una broma” y no “una llamada al asesinato”, después de que el mandatario pidiera su despido.

“Fue una broma muy suave sobre el hecho de que él tiene casi 80 años y ella es más joven que yo. No fue, ni por asomo, una llamada al asesinato. Y ellos lo saben”, expresó Kimmel en el episodio de este lunes de su programa ‘Jimmy Kimmel Show’, que se emite en ABC.

La semana pasada, Kimmel hizo una parodia sobre la cena anual de los periodistas que cubren la Casa Blanca, en la que fingió ser el cómico encargado de entretener a los invitados.

“Nuestra primera dama, Melania, está aquí. Miren a Melania, tan hermosa. Señora Trump, tiene un brillo como el de una viuda expectante”, figura entre los comentarios que hizo en su parodia sobre la cena, lo que fue repudiado tanto por la primera dama como por el mandatario. Expectante, en inglés, se usa con el doble significado de esperar algo y estar embarazada.

El día de la cena, que se celebró el sábado, Melania, Trump y su gabinete tuvieron que ser evacuados después de que un hombre armado lograra sortear la seguridad del hotel en el que se celebraba el evento y comenzara a disparar hacia la puerta tras la que tenía lugar el acto.

En un mensaje publicado ayer en X, Melania consideró la broma de Kimmel una “retórica de odio y violencia” que “pretende dividir” a Estados Unidos, y señaló que la cadena ABC debería “tomar medidas” por ello.

Posteriormente, Trump pidió su despido y afirmó que su chiste era “un despreciable llamado a la violencia”.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presentador de televisión Jimmy Kimmel. (Fotos de Mandel NGAN y Robyn Beck / AFP). / MANDEL NGAN ROBYN BECK

“Llevo muchos años expresándome abiertamente en contra de la violencia armada, pero entiendo que la primera dama haya pasado por una experiencia estresante este fin de semana. Probablemente todos los fines de semana sean estresantes en esa casa”, expresó Kimmel anoche.

El cómico aseguró además que está de acuerdo en “que debemos rechazar la retórica de odio y violencia”: “Creo que un buen punto de partida sería hablar del tema con tu marido”, recalcó, ganándose el aplauso del público.

El año pasado, la cadena ABC suspendió el programa de Kimmel tras comentarios que hizo sobre Charlie Kirk, el activista conservador asesinado el pasado 10 de septiembre.