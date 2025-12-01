Joaquín Guzmán López, hijo de ‘El Chapo’, se declara culpable de narcotráfico en EE.UU.

Screenshot of a handout video released by the Mexican Government's Production Centre for Informative and Special Programmes (CEPROPIE) during the morning press conference of Mexican President Andres Manuel Lopez Obrador on October 30, 2019, showing the moment of the arrest of alleged trafficker Ovidio Guzman, son of jailed drug kingpin Joaquin "Chapo" Guzman, on October 17, 2019. Ovidio Guzman -- one of several sons of El Chapo who have taken control of the Sinaloa cartel since their father was extradited to the United States -- was detained on October 17 but released soon after, after the arrest triggered an all-out gun battle on the streets of Culiacan, capital of their cartel's bastion, Sinaloa. Mexico's defence minister confirmed the following day, he was released after soldiers were overpowered by cartel gunmen, in what he admitted was a "badly planned" operation. (Photo by HO / CEPROPIE / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / CEPROPIE / HO" - NO MARKETING - NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS
Screenshot of a handout video released by the Mexican Government's Production Centre for Informative and Special Programmes (CEPROPIE) during the morning press conference of Mexican President Andres Manuel Lopez Obrador on October 30, 2019, showing the moment of the arrest of alleged trafficker Ovidio Guzman, son of jailed drug kingpin Joaquin "Chapo" Guzman, on October 17, 2019. Ovidio Guzman -- one of several sons of El Chapo who have taken control of the Sinaloa cartel since their father was extradited to the United States -- was detained on October 17 but released soon after, after the arrest triggered an all-out gun battle on the streets of Culiacan, capital of their cartel's bastion, Sinaloa. Mexico's defence minister confirmed the following day, he was released after soldiers were overpowered by cartel gunmen, in what he admitted was a "badly planned" operation. (Photo by HO / CEPROPIE / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / CEPROPIE / HO" - NO MARKETING - NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS
/ HO
Agencia EFE
Agencia EFE

Escucha la noticia

00:0000:00
Joaquín Guzmán López, hijo de ‘El Chapo’, se declara culpable de narcotráfico en EE.UU.
Resumen de la noticia por IA
Joaquín Guzmán López, hijo de ‘El Chapo’, se declara culpable de narcotráfico en EE.UU.

Joaquín Guzmán López, hijo de ‘El Chapo’, se declara culpable de narcotráfico en EE.UU.

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

El narcotraficante mexicano , hijo de , se declaró este lunes culpable en un tribunal federal de de delitos relacionados con tráfico de drogas tras haberse proclamado inocente el año pasado.

Guzmán López, alias El Güero, se declaró culpable de cargos de narcotráfico y crimen organizado en una Corte de Distrito para el Norte de Illinois, en la ciudad de Chicago.

Newsletter Vuelta al Mundo

Francisco Sanz
MIRA AQUÍ: Los estrategas detrás del cerco a Maduro en Venezuela: ¿Quiénes dirigen la ofensiva naval y diplomática de EE.UU. en el Caribe?

Según los medios que estuvieron presentes en la audiencia, Guzmán López se proclamó responsable de supervisar la distribución de drogas como la cocaína, la heroína o el fentanilo mientras dirigía una facción del Cártel de Sinaloa junto a su hermano Ovidio.

Tras su declaración de culpabilidad, el mexicano colaborará con la Justicia estadounidense, y volverá al tribunal el 1 de junio de 2026, según dictó la jueza del caso, Sharon Johnson Coleman.

El viernes pasado ya se dio a conocer en documentos judiciales que Guzmán López se declararía culpable en su vista de hoy, que en principio iba a tener carácter rutinario.

El mexicano llegó a EE.UU. en 2024, en un vuelo privado con Ismael “el Mayo” Zambada, cofundador y líder histórico del Cártel de Sinaloa, en lo que se sospecha fue un engaño hacia Zambada, supuestamente parte de otro acuerdo con la fiscalía.

MÁS INFORMACIÓN: Juan Orlando Hernández: quién es el expresidente de Honduras que será indultado por Trump y por qué lo condenaron a 45 años de prisión

El pasado julio, el hermano de Joaquín, Ovidio Guzmán López, también se declaró culpable de cuatro cargos relacionados con el narcotráfico ante este mismo tribunal, como parte de un acuerdo con las autoridades estadounidenses cuyos términos no fueron divulgados.

Ambos hermanos están acusados de dirigir una facción del Cártel de Sinaloa, designado por el Gobierno estadounidense como una organización terrorista.

Por su parte, en agosto ‘El Mayo’ Zambada se declaró formalmente culpable de dos cargos de narcotráfico, lavado de dinero y uso de armas que pesaban en su contra en un tribunal federal de Nueva York.

VIDEO RECOMENDADO

Más de 100 personas heridas, en su mayoría policías, y decenas aprehendidas dejó una multitudinaria marcha antigubernamental el sábado 15 de noviembre en Ciudad de México, reportó el gobierno local. La presidenta Claudia Sheinbaum criticó el uso de la violencia por parte de los manifestantes. (AFP)
SOBRE EL AUTOR

Agencia EFE es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades. Opera 24 horas al día desde al menos, 180 ciudades de 110 países.

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido sugerido

Contenido GEC