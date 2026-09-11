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Los expresidentes de Estados Unidos Bill Clinton y Barack Obama y la exprimera dama Michelle Obama durante la ceremonia en recuerdo de los atentados del 11S en la Gran Manzana este viernes en Nueva York. Foto: EFE/EPA/OLGA FEDOROVA
Los expresidentes de Estados Unidos Bill Clinton y Barack Obama y la exprimera dama Michelle Obama durante la ceremonia en recuerdo de los atentados del 11S en la Gran Manzana este viernes en Nueva York. Foto: EFE/EPA/OLGA FEDOROVA
Por Agencia EFE

Los expresidentes de Estados Unidos Bill Clinton, George Bush, Barack Obama y Joe Biden, junto al alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, asistieron este viernes a la ceremonia en recuerdo de los atentados del 11S en la Gran Manzana, un evento que no contó con la presencia del actual presidente, Donald Trump.

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