En sus pocas horas como presidente, Joe Biden firmó varias órdenes ejecutivas destinadas al espinoso tema migratorio, revirtiendo algunas de las decisiones más controvertidas de Donald Trump, como la construcción del muro fronterizo o las restricciones a la llegada de personas de varios países musulmanes.

Igualmente, ordenó medidas para preservar el programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés), el cual ha protegido de la deportación a cientos de miles de personas que llegaron a Estados Unidos cuando eran menores de edad.

Sin embargo, esto no significará que se abrirán las fronteras de par en par, como señala a este Diario el analista Octavio Pescador, profesor en la UCLA y comentarista de CNN en Español . Pero, el cambio de perspectiva busca terminar con la separación de las familias migrantes y dejar de lado algunas actitudes degradantes hacia los ilegales.

- Biden ya anunciado algunas órdenes ejecutivas, sobre todo en el tema de la inmigración. ¿Cuál es la importancia de revertir las políticas de Trump en cuanto al tema migratorio?

Que termine la barbarie por la que se hizo pasar en términos de su salud mental y estado emocional a los chicos que, a través del DACA, ya se sentían seguros de seguir contribuyendo a este país y que ya no estarán en riesgo. [El programa DACA ha protegido de la deportación a miles de personas que llegaron a Estados Unidos cuando eran menores de edad]. Que cuando alguien que sea de origen musulmán no sea catalogado necesariamente de terrorista. Todos los valores de Estados Unidos como líder de la libertad y democracia y promotor en el mundo, de una y otra forma se vieron rasgados y averiados por las decisiones de Trump, que además cumplió sus promesas de campaña. No sorprendió a nadie. Ahora, estas acciones ejecutivas están tratando de devolver credibilidad y legitimidad al sueño americano.

Joe Biden juramentó el miércoles 20 de enero como nuevo presidente de Estados Unidos. Junto a él, su esposa Jill. REUTERS

- Justamente, días antes de la toma de mando de Biden se vio de nuevo a caravanas de migrantes centroamericanos. Muchos de ellos decían que intentarían cruzar la frontera porque con Biden ya no habrá persecución contra los inmigrantes…

Todos tienen el derecho de tener la esperanza y soñar por un futuro mejor. Pero lo que nos dice la historia y la política pública estadounidense desde los años 90 es que seguirá habiendo un duro control fronterizo. Sin embargo, pueden cambiar los actos de absoluta inhumanidad que se cometieron contra los niños, infantes, madres y padres de familia que fueron separados de sus hijos desde la era Obama incluso. Biden tiene la sobriedad y el aplomo para tener el humanismo para ello. Los inmigrantes ilegales van a ser aprehendidos, que nadie tenga la ilusión de que van a abrir las fronteras y todos van a pasar. Seguirá el control fronterizo, pero la dureza, el trato inhumano que se les daba para desincentivar el tránsito esperemos que cambie. Simpatizamos con la postura de que se humanice el proceso migratorio, pero no se abrirán las fronteras de par en par.

- ¿Además del tema migratorio, cuáles son los principales retos del presidente Biden en estas primeras semanas?

El primordial es la pandemia y atender la emergencia de salud y la emergencia económica que ha resultado de ello. Para eso requiere que su equipo esté firme, que no haya titubeos o interinatos que sean perjudiciales. De lo que se trata es de una gran campaña nacional para combatir los estragos que ha generado esta pandemia: las muertes, las enfermedades, la falta de actividad económica, los desalojos de viviendas, la reconstrucción de pequeñas y medianas empresas. Todo ese proceso de sanación depende que Biden tenga ya a sus cabezas de cartera, como el secretario de Estado, de Salud, etc. Y eso pasa por el Senado, que tiene una repartición virtualmente igual en fuerzas entre republicanos y demócratas, por lo que va a requerir el apoyo de algunos republicanos para poder sacar esto en buena lid.

Octavio Pescador, analista político, profesor de UCLA y comentarista de CNN en Español.

- Sin embargo, hay un proceso de ‘impeachment’ contra el ahora expresidente Trump y el Senado podría distraerse con eso y no acelerar la confirmación del gabinete Biden…

La ventaja que tienen los demócratas ahora es que ellos deciden cuándo empieza el baile. Ellos son muy astutos, Biden ha estado en el Senado desde 1972 y sabe cómo se maneja ese espacio. Ellos ya establecieron el cargo contra Trump, pero una vez que se presenta ante el Senado se tiene que establecer el juicio, pero el momento del arranque ahora ya lo definen los demócratas y si no les conviene pasarlo ahorita no lo van a hacer. Eso les permitirá darse una idea de cuántos republicanos quieren quitarse de encima a Trump, y si son suficientes de inmediato lo hacen, pero si no son suficientes no tiene caso meter algo que va a fracasar y que se va a llevar de por medio las nominaciones. Hay que tratar los momentos de acuerdo a la prioridad. Lo principal ahora es la pandemia, y para la pandemia se requieren secretarios en funciones, no interinos.