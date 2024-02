El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, condenó este martes el “estúpido” y “vergonzoso” comentario sobre la OTAN que hizo el pasado sábado el exmandatario Donald Trump (2017-2021), favorito para ser el candidato republicano para las elecciones de noviembre.

“Ningún otro presidente en la historia ha cedido así ante un dictador ruso. Permítanme decir esto lo más claro posible: yo nunca haré eso. Por el amor de Dios, es estúpido, vergonzoso, peligroso y no es propio de un estadounidense”, manifestó Biden en un discurso en la Casa Blanca.

El sábado pasado, Trump arremetió contra la OTAN y dijo que permitiría que Rusia hiciera lo que quisiera, incluso atacar a los miembros de la Alianza que no destinan el 2 % de su PIB a defensa, el objetivo establecido por la organización transatlántica y que una veintena de miembros no cumplen.

Biden se refirió a esos comentarios de Trump con indignación: “¿Pueden imaginarse, un expresidente de Estados Unidos diciendo eso? Todo el mundo lo escuchó. Y lo peor es que lo dice en serio”.

“Donald Trump ve la OTAN como una carga. Cuando mira a la OTAN, no ve la alianza que protege a Estados Unidos y al mundo. Ve algún tipo de estafa. No entiende que la OTAN se basa en principios fundamentales de libertad, seguridad y soberanía nacional. Para Tump, los principios no importan. Todo es transaccional”, criticó el mandatario.

Biden, quien durante su carrera, primero en el Senado y luego como vicepresidente de Barack Obama (2009-2017), se ha distinguido por su apoyo a la OTAN, prometió que mientras él esté en la Casa Blanca, Estados Unidos defenderá “cada rincón” del territorio de la Alianza.

Mientras gobernó Estados Unidos, Trump criticó con frecuencia a la OTAN y a miembros como Alemania, acusándolos de no pagar lo suficiente para su propia defensa y de depender de EE.UU. para protegerlos.

Además, cuestionó abiertamente el principio de defensa colectiva, establecido en el Artículo 5 del tratado fundacional de la Alianza, que establece que un ataque a un miembro es un ataque contra toda la organización.

El único país que ha activado la cláusula de defensa común de la OTAN fue Estados Unidos después de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001.