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Resumen

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El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, habla durante una conferencia de Defensores, Consejeros y Representantes de los Discapacitados (ACRD) en el Hotel Sofitel en Chicago, Illinois, el 15 de abril de 2025. (Foto de tannen MAURY / AFP)
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, habla durante una conferencia de Defensores, Consejeros y Representantes de los Discapacitados (ACRD) en el Hotel Sofitel en Chicago, Illinois, el 15 de abril de 2025. (Foto de tannen MAURY / AFP)
/ TANNEN MAURY
Por Agencia EFE

El cáncer de próstata que padece el expresidente de Estados Unidos Joe Biden, de 83 años, es “muy doloroso” y “muy debilitante”, reveló su hijo Hunter Biden en una entrevista con la cadena británica BBC.

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