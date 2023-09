PUNTO DE VISTA

“El panorama para Biden no pinta bien de cara al futuro”





Brenda Estefan

Analista internacional

De acuerdo a la maoría de encuestas, Joe Biden y Donald Trump están prácticamente empatados. El tema es que el panorama para Biden no pinta bien de cara al futuro porque el tema de su edad se irá agravando con el paso del tiempo. Estamos a más de un año de la elección, que será el 5 de noviembre del año próximo, y en estos meses desde luego que se puede ir deteriorando aún más sus problemas de salud, que ya comienzan a ser evidentes. Los republicanos incluso han enfocado algunos de sus ataques en contra de Kamala Harris bajo la lógica de que ella va a ser la que va a terminar un eventual nuevo gobierno de Biden. El 75% de los estadounidenses considera que Biden no terminaría un segundo mandato. En realidad, los estadounidenses, en su inmensa mayoría, no quisieran ver otra vez en la boleta a Trump y Biden y, sin embargo, todo parece indicar que eso es lo que va a suceder.

La principal debilidad de Biden es, sin duda, la edad. Otro tema es el de quién va con él en la boleta. Parece que tanto el Partido Demócrata como la misma Casa Blanca se enfocaron estos cuatro años en proteger más una posible reelección de Biden que en proyectar una candidatura de Kamala Harris, como haciendo caso omiso al tema de la edad. Hoy tenemos a una vicepresidenta que no ha brillado, cuyos niveles de aprobación son bajos, similares a los de Biden. No le dieron proyección desde la Casa Blanca y, por otro lado, le encargaron el tema migratorio, que es una tarea muy complicada, sin solución.

El otro tema es que Biden no he podido comunicar qué ha logrado su gestión en términos económicos. Yo considero que lo ha hecho bien en este punto, pero no ha logrado comunicar esto a la población estadounidense, que no está acostumbrada a ver inflación y aumento de las tasas de interés. Sin embargo, las tasas de desempleo son históricamente bajas y tiene un crecimiento económico que dadas las condiciones de globales, no está mal.

La caída de popularidad de Biden comenzó con la caótica retirada de Afganistán en el 2021 y aunque después tuvo un ligero repunte en el 2022, volvió a caer y hoy está a niveles del 39%. En cuanto a posibles rivales internos, Gavin Newsom, el gobernador de California, anda por ahí haciendo ruido, pero me parece que el Partido Demócrata va ha ir con Biden. Es un caballo de patas flacas, pero están apostando a que no se le doblen las patas de aquí a noviembre del año próximo.

Si hubiese un evento de salud que hiciera que irremediablemente Biden tuviera que abandonar el proyecto de reelegirse, todo dependerá de qué tan cerca estuviésemos de las elecciones. Si estuviéramos muy cerca, creo que tendría que subir a la postulación de candidata Harris. Si estuviéramos con más tiempo, podría ser que tenga que asumir uno de estos de candidatos que se están preparando más bien de cara al 2028. Ahí suenan más los gobernadores demócratas de Illinois, de Michigan, de New Jersey y el de California, además de Secretario de Transporte Pete Buttigieg.