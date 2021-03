Los perros pastores alemanes del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y su esposa Jill Biden, fueron trasladados de regreso a la vivienda familiar de ambos en la localidad de Delaware la semana pasada. La decisión fue tomada luego de que uno de los animales evidenciara un “comportamiento agresivo” en la Casa Blanca.

Según informa la cadena “CNN”, dos fuentes con conocimiento del hecho dijeron que el perro de nombre Major, adoptado por Biden en 2018 de un refugio en Delaware, tuvo un “incidente de mordida” con un seguridad de la Casa Blanca.

No se tiene claro el estado de la persona atacada por los perros, pero la cadena indica que el hecho fue “suficientemente grave” para que sean llevados a la residencia de la familia Biden en Wilmington.

Major, de 3 años, es el perro más joven de los Biden y se tiene conocimiento de comportamiento “agitado” en varias ocasiones, que incluyen ladridos, saltos y “embestidas” contra el personal. La otra mascota se llama Champ, tiene 13 años y es relativamente lento por su edad avanzada.

Jill Biden se pronunció sobre la llegada de los perros a la Casa Blanca en una intervención el 28 de febrero en “The Kelly Clarkson Show”. “Me he estado obsesionando con que nuestros perros se acomoden porque tenemos un perro viejo y tenemos un perro muy joven (...) Así que eso es lo que me ha obsesionado, lograr que todos se sientan cómodos y tranquilos”.

La primera dama contó que el único lugar prohibido que tienen los perros es en los muebles. “Corren por todas partes”, indicó. Sin embargo, admitió haber encontrado a Major subido en un sofá.

Imagen de los pastores alemanes Champ y Major. (Foto: @joebiden / @bidensdogs / Instagram).

En busca de una respuesta oficial

Un funcionario de la Casa Blanca le dijo a NBC News que las mascotas estaban con amigos de la familia en Delaware, mientras la primera dama Jill Biden viaja esta semana.

“Major y Champ son parte de la familia de los Biden. A menudo van a Delaware cuando la primera dama está de viaje, y se están adaptando a su nuevo hogar”, dijo la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, a MSNBC en una entrevista, y agregó que no hay detalles específicos sobre los informes del comportamiento agresivo.

Un representante de la Casa Blanca no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios de Reuters y CNN.

Casa Blanca volvió a tener mascotas con Biden

Los canes aparecieron en enero recorriendo los jardines de la residencia presidencial con el obelisco de Washington en el fondo, en un video publicado por el portavoz de la primera dama Jill Biden, Michael LaRosa. “Champ disfruta su nueva poltrona cerca de la estufa y Major ama correr en el jardín sur”, contó LaRosa en CNN a través de un comunicado.

Los perros siguen las huellas de Bo, el perro de agua portugués de los Obama, y Barney, el terrier escocés de los Bush.

Trump, conocido por su fobia a los gérmenes, rompió con esa tradición presidencial (al igual que con muchas otras) y nunca tuvo una mascota en la Casa Blanca.

Con información de AFP y Reuters

