El presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, ha anunciado este miércoles que en los 100 días siguientes a asumir el cargo el próximo mes de enero de 2021 presentará ante el Senado un proyecto de ley con el “que dará oportunidad de obtener la nacionalidad a más de once millones de personas no documentadas”, aunque todo apunta a que los republicanos mantendrán la mayoría en esta cámara.

En los primeros días al frente de la Casa blanca, Biden, según ha avanzado en la que ha sido su primera entrevista televisada para la NBC desde que se confirmara su virtual victoria en los comicios, también planea cancelar algunas de “las más perjudiciales órdenes ejecutivas” emitidas por su antecesor y todavía presidente, Donald Trump, que afectaron especialmente al medioambiente y a la salud de los estadounidenses.

Biden ya había anunciado que revocaría las acciones y órdenes ejecutivas que Trump había impulsado con respecto al medioambiente, que han significado la revocación de más de 100 normas ambientales, incluyendo la Ley de Aire Limpio y la Ley de Agua Limpia. El demócrata también ha lamentado que la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés) haya sido “desentrañada” durante la Administración Trump.

El presidente electo también ha confirmado que durante su primer día sentado en el Despacho Oval volverá a incluir a Estados Unidos en el Acuerdo de París, el pacto climático mundial del que Trump retiró a Washington y cuya salida se hizo efectiva este mismo mes de noviembre.

También ha hecho referencia a los temas de salud, especialmente a la estrategia de Estados Unidos para enfrentar la pandemia, que ya ha dejado casi 12,6 millones de casos acumulados y cerca de 260.000 fallecidos.

En este sentido, ha explicado que impulsará o apoyará diferentes iniciativas, como la financiación de los gobiernos estatales y locales que tienen importantes pérdidas de ingresos y que, por tanto, se ven obligados a recortar sus presupuestos por la crisis sanitaria.

No obstante, y consciente de los obstáculos que su Administración puede llegar a enfrentar si no obtiene la mayoría en alguna de las dos cámaras estadounidenses, Biden ha resaltado que “todo va a depender de la cooperación que pueda y no pueda obtener del Congreso”.

Todo apunta a que los republicanos mantendrán la mayoría en el Senado estadounidense, lo que puede llegar a dificultar la aprobación de la agenda de Biden, mientras que el Congreso estadounidense ha batallado durante meses para aprobar los paquetes de estímulos contra el COVID-19.

Cooperación para la transición

Durante la entrevista Biden también ha destacado que su equipo de transición ya no estará “tan atrasado”, después de que la Administración Trump haya comenzado a cooperar, aunque el propio presidente siga sin reconocer su derrota e insista en las acusaciones de fraude electoral.

El intercambio de informes sobre la lucha contra el coronavirus y el acceso a los informes de inteligencia están siendo los primeros pasos, ha señalado, después de que la Administración de Servicios Generales de Estados Unidos (GSA, por sus siglas en inglés) le indicara que estaba preparados para iniciar los trámites.

“No ha habido rencor hasta ahora. Y no espero que lo haya. Entonces sí, ya ha comenzado”, ha incidido en referencia a la transición entre ambos equipos.

