Suena extraño que, a la luz de los eventos, Joe Biden todavía no haya sido declarado el ganador de los comicios presidenciales de Estados Unidos. Por lo menos, no por la Administración de Servicios Generales, GSA.

No es un dato a menospreciar: esta agencia federal es la encargada de llevar a cabo la transición oficial del poder de Donald Trump hacia Biden.

Este último -ganador de los votos electorales y populares- ya ha pedido a la GSA que tome cartas en el asunto. Por el momento, sin embargo, su administradora Emily Murphy todavía no responde.

Queda la duda si se trata de alguna artimaña (se recuerda que Trump eligió a Murphy para el cargo) para que Biden no acceda, todavía, a los fondos económicos del país o se reúna con las autoridades más importante del Estado.

Por el momento, según “The San Diego Union-Tribune”, la Casa Blanca ya designó a Chris Liddell, vicejefe del gabinete, para que se encargué del asunto.

Emily W. Murphy, es administradora de la GSA desde diciembre del 2017, luego de que Donald Trump la postulara y el Senado de EE.UU. la validará. (Foto: www.gsa.gov)

LA TRANSFERENCIA DE PODER

La historia de la GSA se remonta hasta 1949, cuando el presidente Harry Truman la funda y le encarga la misión de conseguir los espacios y los materiales para que los empleados federales hagan su trabajo. La agencia todavía cumple con esa función.

Pero a sus responsabilidades se le agregó, en 1963, encargarse de la transición entre presidentes. Desde entonces, se encarga también de proveer al presidente electo todo lo que necesite para empezar a trabajar.

El portal de “USA Today” lo explica así:

“En resumen, la Ley de Transición Presidencial requiere que la GSA brinde apoyo administrativo y espacio de oficina al presidente electo y la administración entrante. Debido a la creciente necesidad de que los pasos de transición comiencen mucho antes del día de las elecciones, la ley también requiere que la GSA brinde apoyo y espacio de trabajo a los principales candidatos en los meses previos a las elecciones”.

Esta agencia federal, por supuesto, también ayuda a que los presidentes salientes abandonen la Casa Blanca.

El presidente Harry Truman creó la GSA. (AP)

El proceso, sin embargo, se está demorando y Joe Biden todavía no tiene una mesa para trabajar en la Casa Blanca. “Todavía no se ha hecho una verificación. La GSA y su administradora continuarán acatando y cumpliendo con todos los requisitos de la ley”, dijo un portavoz del organismo citado por “The Epoch Times”.

A esto, por supuesto, hay que sumarle que Donald Trump –quien perdió en los últimos comicios- se niega a aceptar la derrota. No se trata de una noticia que sorprenda: se recuerda que en el primer debate se negó a decir que entregaría el poder de forma pacífica. Y ni hablar de sus tuits.

El caso es que, sin la concesión (un acto generoso que por cortesía se espera de todos los candidatos que pierden, y que, por lo general, resuelve toda controversia) y con algunas demandas en juego, la situación se complica.

