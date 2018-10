Las autoridades de Estados Unidos interceptaron en Delaware otro paquete sospechoso enviado al ex vicepresidente Joe Biden, similar a los enviados a CNN y personajes políticos y a críticos del presidente Donald Trump como el actor Robert de Niro.

El nombre del vicepresidente durante el gobierno de Barack Obama es regularmente citado como posible candidato demócrata a las elecciones presidenciales del 2020.



El paquete destinado a Biden fue encontrado en las instalaciones postales de New Castle, cerca de la casa del ex vicepresidente bajo el mandato del ex presidente demócrata Barack Obama, según las autoridades policiales.



A primera hora de la mañana, la Policía de Nueva York anunció que está investigando un paquete sospechoso dirigido al actor estadounidense Robert de Niro que había sido enviado a un restaurante de su propiedad en Nueva York.



Por el momento, la Policía no ha dado más datos acerca del contenido del paquete sospechoso en el local del famoso intérprete, un crítico frontal con el presidente Donald Trump.



Este suceso tiene lugar después de que en los dos últimos días se hayan detectado otros paquetes enviados al ex presidente Obama y a la exsecretaria de Estado Hillary Clinton, aunque sin riesgo de que llegaran directamente a ser abiertos por ellos, así como al financiero y filántropo Georges Soros y a la cadena de televisión CNN, entre otros.



Fuente: EFE