Entrevista…

"El gran error del Partido Demócrata fue no haber construido un proyecto político alterno"

Brenda Estefan

Analista internacional





-¿Biden todavía tiene margen para revertir la situación en la que está tras el debate o ya su candidatura va camino al fracaso?





Creo que la mancha que dejó en el debate es indeleble. Por más que su equipo de campaña y el Partido Demócrata intenten cambiar la percepción con la narrativa de que fue una mala tarde, que estaba cansado por haber ido a Europa y estaba enfermo, que fue una sola noche y que además a otros presidentes que buscan la reelección les va mal en el primer debate, lo cual es cierto, creo que es difícil que a millones de personas les digan que no vieron lo que vieron. Porque fue evidente percibir la edad de presidente causando estragos. Y no solo eso, una vez que comienza la pérdida de las capacidades cognitivas, este suele ser un proceso que se va agravando rápidamente, entonces solo va a complicarse en los próximos meses. Este viernes el presidente dará una entrevista a ABC News y la semana que viene una rueda de prensa, esto me parece que es un intento de su equipo por hacer ver que él sigue teniendo sus capacidades a cabalidad, pero no va a poder cambiar esa percepción de acá al 5 de noviembre si no hay otro candidato.





-¿De qué va a depender que termine por renunciar, de escuchar a sus asesores, a su familia?





Sobre todo a su familia, parece que quienes tienen una mayor influencia en él son, desde luego, la primera dama Jill Biden, su hermana, sus familiares más cercanos más que los políticos. Vimos a Nancy Pelosi, una líder demócrata que fue presidenta del Congreso y que es muy cercana a Biden, decir que era razonable que los demócratas quisieran saber cuál era el verdadero estado de salud de Biden, y no creo que una declaración de ella o de Obama cambien realmente la decisión de Biden, creo que esto es mucho más personal.





-¿Por qué cree que Kamala Harris se perfila como la mejor alternativa para reemplazar a Biden si este renuncia?





Siendo ella la actual vicepresidenta y su compañera de fórmula, sería lo natural que lo reemplace. Incluso creo que si no fuese ella, las críticas al interior del partido serían por qué hicieron de lado a una mujer y a una afroestadounidense, estos dos elementos adicionales complicarían que le hicieran de lado para poner a un hombre por ejemplo. Y el hecho de que el principal cuestionamiento a Biden, el tema de la edad, es algo que no le pesa a Harris. Además, se menciona a varios gobernadores como posibles reemplazantes porque estos ya tienen una infraestructura, un equipo, cierta presencia, y ya tienen a gente que está dispuesta a donar a sus campañas de manera inmediata. En cambio, una figura del Partido Demócrata que no esté hoy en funciones la tendría más complicada. En cuanto a Michelle Obama, sigue siendo un sueño prohibido porque ella ha reiterado que no le interesa ser candidata, y el mismo Barack Obama le ha dado su apoyo a Biden diciendo que cualquiera tiene un mal día. Pero bueno, sabemos que ella es quien mejor aparece en las encuestas y lo cierto es que son tiempos atípicos en los que no se pueden descartar escenarios que hoy parecen improbables.





-¿Cuáles diría que son las debilidades de Kamala Harris?





Ella de alguna manera desilusionó en su gestión como vicepresidenta, había grandes expectativas que no se cumplieron. El nivel de aprobación de ella era incluso un punto porcentual menor a Biden previo al debate. Si ella no logró brillar como vicepresidente fue en buena medida porque la agenda que se le encargó fue la de la migración y la de promover el voto de las minorías en Estados Unidos, que son dos agendas complicadas donde difícilmente podría brillar. Además, hemos visto a lo largo de la historia cómo vicepresidentes de Estados Unidos que son totalmente invisibles, y eso tiene mucho que ver también con que el presidente les de juego, y yo creo que aquí hubo una combinación: ella no supo hacerse una figura de sí misma, pero también el presidente y su equipo no le dieron agendas que le hicieran brillar más. Y yo creo que es el gran error del Partido Demócrata, no haber construido un proyecto político alterno, un plan B, porque era evidente que lo que no iba a cambiar era la edad de Biden y que podíamos llegar a este momento, fue una irresponsabilidad brutal y hoy los escenarios para el partido van de malos a pésimos.