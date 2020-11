Conforme a los criterios de Saber más

No hay punto medio. La reacción de los peruanos que residen en Estados Unidos frente a los resultados de las elecciones por la Casa Blanca refleja nítidamente la fuerte polarización en la que está sumido el país. Mientras quienes apoyan a Joe Biden celebran que ya pueda ser llamado presidente electo, quienes respaldan a Donald Trump defienden que hubo fraude en su contra y aún puede ganar la elección.

Uno de los grupos de compatriotas más activo en las redes sociales es “Peruvians for TRUMP”, que agrupa a seguidores del presidente republicano y que ya tiene más de 27 mil seguidores en Facebook. En esta plataforma abundan los mensajes que denuncian complots contra el mandatario y presuntas irregularidades en favor de Biden.

“Nunca en la historia a habido tanto cargamontón, tal desesperación y billete invertido”, escribió Luis Guiulfo, limeño que vive en Miami (Florida), al criticar a los demócratas. “La lucha sigue. La esperanza es lo último que se pierde", dijo, por su parte, Hugo Otárola, identificado como huancavelicano radicado en Los Ángeles (California).

Tras unos comicios cuyo desenlace se extendió por cuatro días, El Comercio conversó con tres peruanas que votaron por el mandatario republicano Donald Trump, quien ha prometido interponer una serie de recursos legales en varios estados clave para definir la contienda.

El equipo legal de Donald Trump ha presentado demandas para que no se contabilicen los votos por correo que llegaron después del cierre de los colegios electorales y para pedir recuentos de votos en otros casos. (Foto: Andrew Harrer/Bloomberg)

Las compatriotas consideradas en esta nota llevan en Estados Unidos entre 11 y 32 años, período en el que obtuvieron la ciudadanía de ese país. Residen en Indiana, Nueva York y Nueva Jersey.

A continuación, las compatriotas explican qué opinan del resultado de los comicios y de lo que le espera a partir de ahora al país que los acogió.

“Las elecciones en este país aún no están decididas”

Miryam Hiatt Saavedra (Psicóloga, 52 años)

Ha sido asistente de oficina de médicos. Vive en Westfield, Indiana. Llegó a Estados Unidos en el 2009.

(Foto: Miryam Hiatt / Facebook)

"El presidente Donald Trump va a llevar este caso a la Corte Suprema por muchas irregularidades y posible fraude de algunos estados. Las elecciones en este país aún no están decididas. No estoy satisfecha con Joe Biden porque se ha prestado para este fraude y porque él tiene que aclarar sus relaciones con el gobierno Chino. Además, la vicepresidenta Kamala Harris es de extrema izquierda y si Biden sale de la presidencia por incapacidad entonces sería ella la nueva presidenta.

En Estados Unidos casi todas las cadenas de televisión, incluidas las de habla hispana, están en contra del presidente Trump, no lo dejan expresarse. No hay libertad de opinión. Donald Trump no tiene a nadie, solo a nosotros, los que reconocemos su labor.

El proceso electoral en los estados demócratas se ha llevado a cabo con muchas irregularidades. He leído en medios de otros países como Perú que piensan que fue Trump quien retrasó el conteo y no es así. Como no dieron el resultado a tiempo, hubo mucha información sobre irregularidades en ciertos estados. Se les solicitó el reconteo de votos, pero ellos se han demorado en contar y no dejaron que hubiera personas cerca para verificar los votos, según ellos por el coronavirus. Sin embargo, la distancia establecida era muy exagerada, tampoco permitían cámaras, entonces hacían lo que querían".

“Esto es muy malo para la democracia no solo de Estados Unidos sino del mundo. Estados Unidos no ha estado exento de fraude en años anteriores, pero es la primera vez que observamos esto a nivel nacional. Esto es un fraude bien orquestado”.



“En el ‘triunfo’ demócrata hay muchas irregularidades”

Tricia Cisneros (Profesora, 50 años)

Es profesora de niños en New York. Reside en Estados Unidos hace 20 años.

(Foto: Tricia Cisneros / Cortesía para El Comercio)

"Yo soy Independiente, es decir, no pertenezco a ningún partido. Trabajé para la campaña de reelección de Barack Obama, de quien me decepcioné porque expulsó a muchos latinos ilegales, no ayudó a la comunidad afroamericana, ni a los latinos, aunque sí ayudó a los musulmanes.

En el 2016 por primera vez le di mi voto a un republicano. Voté por Donald Trump porque él jamás fue racista y porque ama a Estados Unidos. Él quiso y quiere priorizar al ciudadano americano. La economía creció exorbitantemente gracias a Trump, hizo la reforma judicial, lo cual benefició muchísimo a la comunidad afroamericana, renovó contratos internacionales con China, Canadá, México, Europa, que perjudicaban a Estados Unidos.

En fin, en casi 4 años, a pesar de muchísimos obstáculos y mentiras de los demócratas, él ha hecho lo que ningún presidente ha hecho. En el ‘triunfo’ de Joe Biden y Kamala Harris ha habido muchas irregularidades, de las cuales hay videos. Debido a las irregularidades cometidas en los estados “swings” se dice que Biden ha ganado, pero no es así. Los abogados del presidente Trump están solicitando órdenes de los jueces para investigar y corroborar cada voto y eso probablemente demore hasta un mes. Puede pasar lo que sucedió con Al Gore y George W. Bush, donde dijeron que Al Gore había ‘ganado’, pero cuando se revisaron los votos, George Bush salió reelecto".

“Es obvio que Joe Biden tiene demencia y él está siendo utilizado por la extrema izquierda, representada por Kamala Harris, para imponer un gobierno socialista en Estados Unidos. La última palabra no está dicha aún, vamos a ver qué sucede en las siguientes semanas y qué determina la Corte Suprema”.



“No se ha dicho la última palabra”

Carmen Romero (Supervisora de limpieza)

(Foto: Carmen Romero / Facebook)

Vive en New jersey. Lleva 32 años en Estados Unidos.

"Yo estoy a favor del presidente Donald Trump porque aunque lo critiquen por sus decisiones está haciendo que el país salga adelante. Soy hispana y puedo decir que no es que él no esté de acuerdo con los inmigrantes, solo que cada país tiene sus leyes. Si la frontera estuviera abierta sería un caos.

Cuando llegué a este país hace 32 años había mucho trabajo, uno cambiaba un trabajo por otro mejor. En cambio ahora no se puede, muchos legales no pueden encontrar trabajo porque ahora hay demasiada gente. Si se dejara entrar a más gente la situación se volverá un caos, no habría trabajo, aumentaría la delincuencia".

“Desde que me enteré de la cloaca que hay en los demócratas con el caso del tráfico de niños los rechazo más. Espero que Trump destape toda la corrupción electoral que han hecho. No se ha dicho la última palabra”.



