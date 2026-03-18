Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Joe Kent, entonces director del Centro Nacional Antiterrorista (NCTC), durante una audiencia en el Capitolio en Washington, DC, el 11 de diciembre de 2025. (SAUL LOEB / AFP)
Joe Kent, entonces director del Centro Nacional Antiterrorista (NCTC), durante una audiencia en el Capitolio en Washington, DC, el 11 de diciembre de 2025. (SAUL LOEB / AFP)
/ SAUL LOEB
Por Agencia EFE

El Buró Federal de Investigaciones (FBI) abrió una investigación este miércoles contra Joe Kent, exdirector del Centro Nacional Antiterrorista, por una posible filtración de información confidencial, en un caso que precede a su reciente dimisión en medio de tensiones con el presidente Donald Trump por la guerra en Irán.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.