Mal haríamos en pensar que todos los miembros de un partido político piensan igual. Y el caso del senador Joe Manchin -que ya le está sacando canas verdes al presidente de EE.UU. Joe Biden- es un buen ejemplo de ello.

Manchin es demócrata, pero simpatizó con “el 74% de las iniciativas de Trump” y las respaldó. Con eso en mente, queda claro por qué no quiere apoyar varias reformas del gobierno de Biden en lo que respecta al cambio climático.

Es tanto así que Manchin es considerado como “el hombre que puede hundir” al actual presidente de Estados Unidos. ¿Por qué? Su voto es “clave para casi todas” las decisiones. Sus acciones inclinan la balanza para un lado u otro.

Lo explica El Diario.es: “Si Biden ha tenido que renunciar [...] a algo tan elemental como que los estadounidenses cobren cuando están de baja médica ha sido por culpa del senador Joe Manchin. ¿Por qué aún no ha subido el salario mínimo? Porque Manchin no lo ve claro. ¿Por qué no sale adelante el nuevo impuesto para milmillonarios? Porque Manchin dice que eso serviría para dividir aún más a la sociedad”.

Y, como si eso fuera poco, se sabe que él no apoyará “la promesa realizada por Joe Biden [...] de reducir a la mitad las emisiones de gases de ‘efecto invernadero’ de EEUU en 2030″.

Con eso en mente, vale preguntarse: ¿quién es realmente Manchin y cómo se volvió tan importante para la gobernabilidad de Estados Unidos?

El senador Manchin habla con periodistas mientras sube a una ascensor. (REUTERS).

TODO PARA MÍ, NADA PARA TI

Joe Manchin vive en Almost Heaven, un yate de lujo de 19,8 metros de eslora que estaciona en el río Potomac, Washington. Allí organiza veladas a las que asisten otros senadores y también desde allí, tiene en jaque al gobierno de Joe Biden.

Manchin tiene 74 años y representa a Virginia Occidental, Estado que desde “hace 25 años” no vota por un candidato presidencial demócrata. El Diario.es da el contexto:

“El último gobernador demócrata del estado [Jim Justice] fue elegido en 2016, pero un año después se lo pensó mejor y se dio de alta como republicano”.

“Incluso en 2008, en pleno furor de Obama, el presidente demócrata perdió en el estado por 13 puntos mientras que Manchin se impuso a su rival republicano el mismo día por 44. Esa capacidad para la supervivencia explica que hay un motivo por el que actúa como actúa, por qué dice tanto ‘no’ a Biden”.

Y si no ha cruzado a la acera de al frente, es porque quizás su papel en el partido demócrata sea la de un infiltrado.

La BBC explica que, en las últimas elecciones, los demócratas lograron una pequeña mayoría en la Cámara de Representantes y “un empate en la Cámara Alta, donde cada partido tiene 50 senadores”.

Y por eso es tan importante el voto de Manchin.

¿INFILTRADO O DEMÓCRATA CONSERVADOR?

Los orígenes de Manchin, cuenta el portal “El Correo”, son humildes. Antes de tener un cargo político, vendía alfombras y tenía un taller de autos.

Esas penurias económicas, claro está, quedaron en el olvido hace bastante rato: “ha amasado desde los años ochenta más de 4,5 millones de dólares con fábricas de carbón, creadas por él mismo”.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden. (REUTERS).

El medio escribe: “Como Trump, las puso en un fideicomiso ‘ciego’ para evitar ‘un conflicto de intereses’, y cedió la dirección a su hijo del mismo nombre. Según The Intercept, sus acciones en Energysystems [su empresa] están valoradas entre uno y cinco millones de dólares”.

A ello se le suma que, solo en el 2021, la “industria petrolera” le donó “40.000 dólares, amén de otros intereses contaminantes que le han permitido cerrar el mes de septiembre con 5,4 millones de dólares en efectivo”:

El dinero explica su postura.

El Mundo.es escribe: “La motivación del senador se reduce a su supervivencia política. Manchin sabe que representa a un estado en el que Donald Trump consiguió nada menos que el 70% de los votos en las elecciones del año pasado, y que es el segundo mayor productor de ese mineral de EEUU [...], con un increíble 88% de su generación eléctrica de las térmicas de carbón”.

“Para seguir en el cargo, el senador tiene que situarse a la derecha de su partido. Y eso, además, significa estirar hasta el máximo la industria carbonera de Virginia Occidental, que ya se está colapsando poco a poco a medida que las renovables son más y más competitivas”.

En este punto, es inevitable no cuestionarse: ¿es un republicano disfrazado de demócrata?

El Diario.es recuerda que Virginia Occidental no siempre fue un bastión republicano. Al contrario, cuando Manchin se estrenó en el quehacer político “en 1983, su partido era prácticamente la opción única para alguien que quisiera hacer carrera”.

De hecho, su abuelo y su papá fueron alcaldes demócratas del lugar.

Pero su camino en política empezó mal.

“La primera vez que se presentó a gobernador, se tomó tan mal su derrota en las primarias demócratas que se puso a escribir cartas contra la candidata de su partido y esta perdió en la elección general”.

Y ahora que Manchin está creando problemas para el gobierno de Biden, el presidente ha preferido evitar los ataques y amenazas. La BBC explica:

“Según relató el senador [...] cuando Biden ha hablado con él le ha pedido que le ayude si puede. “Nunca te pediré que votes en contra de tus convicciones”, contó Manchin que le dijo el mandatario”.

“Biden, de hecho, rebajó su propuesta de Ley Presupuestaria de US$3,5 billones a US$2,3 billones para hacerla más próxima a la postura de Manchin”.

Porque todo apunta a que esta será la única vez que tenga tanto poder. Robert E. Litan, investigador principal de Estudios Económicos del Centro de Regulación y Mercados del Brookings Institution, se lo explicó a la BBC:

“Después de las elecciones de mitad de periodo, es poco probable que la composición 50-50 del Senado se mantenga: o los demócratas ganan uno o más escaños, y Manchin pierde su rol central, o los demócratas pierden el control de cualquiera de las dos cámaras”.

