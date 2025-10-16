El entonces asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton. Foto: EFE/Paolo Aguilar
El entonces asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton. Foto: EFE/Paolo Aguilar
John Bolton, exasesor de Trump, imputado por manejar documentos clasificados
Un jurado federal de Estados Unidos imputó este jueves a , exasesor del presidente , y ahora enfrentado a él, por “mal uso de información clasificada”, informó el Departamento de Justicia.

El exasesor está acusado de ocho cargos por transmitir información de defensa nacional y diez por retenerla.

Bolton, ahora convertido en enemigo de Trump, fue acusado en una corte federal de Maryland después de que Justicia lo solicitara tras iniciar una investigación de unas notas que había escrito en su correo personal, avanzó la cadena CNN.

El exasesor utilizaba supuestamente su correo para , a modo de diario personal, mientras ejercía como asesor de Seguridad Nacional durante la primera Administración de Donald Trump (2017-2021).

Se espera que a partir de mañana el exasesor asista al tribunal federal de Greenbelt, en Maryland.

Por su parte, el mandatario cargó contra Bolton tras conocer la noticia por una pregunta de una reportera en el Despacho Oval.

“No sabía eso. Pero creo que es una mala persona. Qué lástima. Así van las cosas”, declaró Trump.

Fotografía de archivo del exasesor de Seguridad Nacional del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y crítico con él, John Bolton. Foto: EFE/Will Oliver
Fotografía de archivo del exasesor de Seguridad Nacional del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y crítico con él, John Bolton. Foto: EFE/Will Oliver

“La investigación del FBI reveló que John Bolton supuestamente transmitió información de alto secreto utilizando cuentas personales en línea y retuvo dichos documentos en su casa, lo que constituye una violación directa de la ley federal”, afirmó el director del FBI, Kash Patel.

La fiscal general, Pam Bondi, comentó: “Nadie está por encima de la ley”.

Bolton es el tercer exalto cargo crítico con Trump contra el que se abre una acusación en menos de un mes.

Primero fue , acusado formalmente por obstruir al Congreso y realizar declaraciones falsas, mientras que la fiscal general de Nueva York, Letitia James, enfrenta cargos federales por presunto fraude bancario y falsedad documental.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el miércoles 15 de octubre que considera atacar en tierra a cárteles de Venezuela, luego de una serie de mortíferos golpes en altamar contra supuestas lanchas del narcotráfico. (AFP)

