Republicano John McCain pide que Donald Trump no vaya a su funeral

El diario "The New York Times" afirmó que el histórico senador republicano John McCain, que sufre un agresivo cáncer cerebral, dio la orden a sus familiares

John McCain, de 81 años, fue diagnosticado con un agresivo tipo de cáncer cerebral el año pasado y está en tratamiento en su estado de origen, Arizona. (Foto: AFP) AFP