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El secretario de la Marina de los Estados Unidos, John Phelan, en Mar-a-Lago, Palm Beach, Florida, el 22 de diciembre de 2025. (ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP)
El secretario de la Marina de los Estados Unidos, John Phelan, en Mar-a-Lago, Palm Beach, Florida, el 22 de diciembre de 2025. (ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP)
/ ANDREW CABALLERO-REYNOLDS
Por Agencia AFP

El secretario de la Marina de Estados Unidos, John Phelan, dejará su cargo “de forma inmediata”, anunció el miércoles el Pentágono, sin dar ninguna explicación sobre la repentina salida.

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