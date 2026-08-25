El director de la CIA, John Ratcliffe, llegó a Moscú con una visita sorpresa por la mañana del martes y abandonó la capital rusa por la tarde del mismo día entre rumores de una posible liberación del estadounidense Charles Zimmerman, condenado en Rusia a cinco años de cárcel por tráfico ilegal de armas.

Esto es lo que lo que se sabe acerca de la visita, envuelta en un halo de misterio.

1. Según el servicio Flightradar24, un avión militar de Estados Unidos aterrizó en la mañana del martes en el aeropuerto internacional Vnúkovo de la capital rusa, hacia donde voló desde la base Andrews de la Fuerza Aérea estadounidense, cerca de Washington D.C., con escala en Riga, Letonia.

2. El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, dijo a la prensa no tener información sobre la llegada del avión militar de Estados Unidos a Rusia.

3. Según canales de Telegram rusos, el director de la CIA, quien estuvo implicado en el pasado en intercambios de prisioneros entre ambos países, llegó a Moscú para otra misión similar, que estaría relacionada con la liberación del estadounidense Charles Zimmerman.

El veterano de la Marina estadounidense, de 58 años, fue condenado en enero pasado a cinco años de cárcel en Rusia por tenencia y tráfico ilegal de armas.

De acuerdo con la prensa, el estadounidense viajó a Rusia para conocer en persona a una chica que conoció por internet y fue detenido, cuando su yate atracó en el puerto de Sochi con un rifle a bordo.

Los medios rusos señalan que el presidente, Vladímir Putin, ha firmado estos días dos decretos secretos, uno de los cuales podría estar relacionado con el indulto de Zimmerman.

4. La visita a Moscú de Ratcliffe, que fue director de Inteligencia Nacional durante el primer mandato del presidente estadounidense, Donald Trump, fue confirmada a CBS News y Axios por fuentes anónimas y se produce cuando permanecen estancadas las negociaciones de paz entre Rusia y Ucrania impulsadas por Estados Unidos.

5. Tras las noticias sobre la llegada a Moscú del director de la CIA, el índice de la Bolsa de Moscú sumó un 2,7 %.

6. De acuerdo con el periodista ruso Alexandr Yunashev, que forma parte del grupo de reporteros que cubren las actividades del Kremlin, la agenda de Putin para este martes fue modificada con muy poca antelación, lo que podría significar que el jefe del Kremlin recibió a Ratcliffe.

7. La cadena CNN, por su parte, destaca que la visita tiene lugar horas después de que Washington anunciara el inicio de una operación para cortar “todas las operaciones económicas” de Irán, uno de los aliados de Rusia.

Otros medios occidentales relacionan la visita con supuestos planes de Moscú de anunciar una nueva movilización de hombres para apoyar la ofensiva en Ucrania, algo que ha sido negado por las autoridades rusas.

Se trata de la primera visita de un director de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos a Rusia en casi un lustro. Su antecesor, William Burns, viajó a Moscú en noviembre de 2021, apenas unos meses antes de la intervención militar rusa en Ucrania.

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