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Resumen

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El director de la CIA, John Ratcliffe. (Alex BRANDON / AP)
El director de la CIA, John Ratcliffe. (Alex BRANDON / AP)
Por Agencia EFE

El director de la CIA, John Ratcliffe, llegó a Moscú con una visita sorpresa por la mañana del martes y abandonó la capital rusa por la tarde del mismo día entre rumores de una posible liberación del estadounidense Charles Zimmerman, condenado en Rusia a cinco años de cárcel por tráfico ilegal de armas.

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