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Resumen

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Jonathan McKinsey era ejecutivo de The New York TImes. (LinkedIn).
Jonathan McKinsey era ejecutivo de The New York TImes. (LinkedIn).
Por BBC News Mundo

Un ejecutivo del diario estadounidense The New York Times fue asesinado a tiros en California, presuntamente por los padres de su esposa, quienes han sido arrestados bajo sospecha del homicidio.

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