Un ingeniero nuclear de la marina estadounidense y su esposa fueron sentenciados a largas penas de prisión el miércoles por conspirar para vender secretos de submarinos a un país extranjero.

Jonathan Toebbe, de 44 años, y su esposa, Diana Toebbe, de 46, se declararon culpables en febrero por conspiración para vender información relacionada a los sistemas de propulsión nuclear naval.

Jonathan Toebbe fue sentenciado a 19 años y tres meses de prisión mientras que su esposa recibió una sentencia de 21 años y ocho meses, informó el departamento de Justicia.

De acuerdo con los documentos de la Corte, Diana Toebbe actuó a modo de vigilante mientras su esposo entregaba información altamente clasificada sobre tecnología nuclear submarina a un comprador extranjero en una serie de “entregas secretas” en los alrededores de su residencia en Annapolis, Maryland.

El comprador extranjero no fue identificado, pero el diario The New York Times, citando a personas al tanto de la investigación, dijeron que era de Brasil.

Diana Toebbe, profesora de una escuela privada, al inicio se declaró inocente del cargo de conspiración para comunicar datos restringidos.

Sin embargo, cambió su declaración luego de que su esposo se declarara culpable y de que, con esto, admitiera que su esposa era parte del complot.

Jonathan Toebbe trabajaba como ingeniero nuclear para la marina estadounidense a cargo de sistemas nucleares submarinos cuando se produjo el arresto de la pareja el 9 de octubre de 2021.

Fuente: AFP